Компания OnePlus представила ещё парочку новинок, помимо флагманских смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro.
OnePlus 9R
Это относительно недорогой субфлагман с игровыми возможностями и частично топовыми параметрами. В OnePlus 9R установлен AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитой стеклом Gorilla пятого поколения. В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 870. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка Warp Charge мощностью до 65 Вт.
Основная камера оснащена четырьмя датчиками:
Цены:
Смарт-часы OnePlus Watch оснащены круглым AMOLED-экраном диаметром 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселя и защитой сапфировым стеклом, 1 ГБ оперативной памяти, накопителем 4 ГБ, модулем GPS и корпусом из сплава кобальта с сертификацией защиты по стандартам 5 ATM и IP68. Они поддерживают мониторинг более 110 видов спортивных занятий, постоянно следят за пульсом, считают пройденные шаги, могут измерять уровень насыщенности крови кислородом и оценивать качество сна. В приложении доступно более 50 различных циферблатов. Из прочих возможностей — показ уведомлений, приём звонков, управление телевизором OnePlus, упражнения на нормализацию дыхания и снижение стресса. Автономность — до двух недель в обычном режиме и до 25 часов с включенным GPS-модулем.
Часы OnePlus будут стоить 159 долларов в США, 159 евро в Европе и 16999 рупий в Индии. Продажи начнутся 14 апреля.
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OnePlus 9R
Это относительно недорогой субфлагман с игровыми возможностями и частично топовыми параметрами. В OnePlus 9R установлен AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитой стеклом Gorilla пятого поколения. В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 870. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка Warp Charge мощностью до 65 Вт.
Основная камера оснащена четырьмя датчиками:
- Главный модуль Sony IMX 586 с системой оптической стабилизации изображения
- Модуль Sony IMX 481 для съёмки с разрешением 16 Мп и углом охвата 123 градусов
- 5-мегапиксельная макрокамера
- 2-мегапиксельный монохромный сенсор
Цены:
- 8 ГБ + 128 ГБ — 550 долларов
- 12 ГБ + 256 ГБ — 600 долларов
Часы OnePlus будут стоить 159 долларов в США, 159 евро в Европе и 16999 рупий в Индии. Продажи начнутся 14 апреля.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru