





Одна из главных проблем, сдерживающих многих людей от покупки электромобиля, — низкая автономность. Если аккумулятор разрядится на половине пути, и зарядить его будет нечем, придётся буксировать машину, а это медленно и затратно.Исследователи из Корнельского университета предложили решение, призванное устранить проблему низкой автономности и увеличить пробег электромобилей. Они разработали технологию, которая позволяет встроить в дорожное полотно специальное покрытие с функцией беспроводной зарядки. Автомобиль, движущийся по такому полотну, может заряжаться прямо в пути, без остановки.Покрытие для зарядки может быть установлено на определённых участках дороги, а водители смогут видеть на картах, где электромобиль может подзарядиться. Не исключено, что такие дороги будут платными, и ездить по ним смогут только электромобили.Зарядное покрытие может само определять, какой автомобиль движется над ним, чтобы подавать электричество определённой силы и напряжения. Также будет реализована идентификация автомобиля, благодаря чему водитель сможет получать счёт на оплату услуги зарядки в зависимости от того, сколько энергии он потребил.На разработку этой технологии у исследователей ушло около семи лет. Ещё 5-10 лет потребуется на то, чтобы начать внедрять её на дорогах.