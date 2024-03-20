PocketBook выпустила флагманскую цветную «читалку» большим экраном, сенсором и защитой от воды. Ценник — тушите свет

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Era Color задает новую планку среди электронных книг, благодаря новой технологии дисплея технологии E Ink Kaleido 3, гибкой системы подсветки и надежной водонепроницаемости.Главной фишкой PocketBook Era Color стал экран 7-дюймовый экран E Ink Kaleido 3. Он способен выдавать разрешение 1264×1680 точек в монохромном режиме, но при переходе на цвет падает в два раза — до 632×840 пикселей. Несмотря на снижение качества картинки, гаджет распознает до 4 096 цветов и 16 оттенков серого.Подсветка SMARTlight позволяет настроить оптимальное освещение экрана как по яркости, так и по цветовой температуре. Управление, как и полагается флагманскому устройству, сенсорное, но также можно использовать боковые клавиши для перелистывания страниц и навигации по меню.PocketBook Era Color поддерживает все популярные форматы электронных книг. Если хочется дать глазам отдохнуть, функции преобразования текста в речь прочитает пару глав за вас. Источником звука можно назначить встроенный динамик или подключится к другой колонке по Bluetooth.Кроме того «читалка» надежно защищена от воды по стандарту IPX8. Как заявляет производитель влага не навредит устройству, даже если его оставить на глубине двух метров в течение часа.За скорость работы отвечает четырехядерный процессор с частотой 1,8 Гц в связке 1 ГБ оперативка. 32 ГБ внутренней памяти хватит на обширную библиотеку, а если этого мало, часть можно сгрузить в облачные сервисы по Wi-Fi. На автономности также не сэкономили, внутри установлен аккумулятор на 2500 мА·ч. Габариты — 134×155×8 мм при весе 235 г.На все преимущества накладывается один минус — это цена. На старте за PocketBook Era Color просят €259 (~ 26 тыс руб).