MacBook Air с чипами M3 на подходе. Инсайдер раскрыл сроки выхода новых ноутбуков

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Компания Apple планирует обновить 13- и 15-дюймовые MacBook Air в марте 2024 года. Об этом рассказал журналист Марк Гурман из Bloomberg.Редизайна от новых ноутбуков ждать точно не стоит, поскольку Apple освежила его в 2022 году. Вместо этого основное внимание будет уделено новой начинке. По словам Гурмана, MacBook Air 2024 года получат базовый чип M3, который работает на 21% быстрее, чем M2 в текущих моделях.Компания собирается выпустить обновлённые Mac вместе с обновлением macOS 14.3, которое запланировано на март 2024 года. Скорее всего, MacBook Air будут анонсированы на специальном мероприятии вместе iPad Air 6 и iPad Pro OLED, а не в пресс-релизах.