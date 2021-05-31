Популярный на AliExpress бренд носимых девайсов Amazfit выпустил защищенные умные часы T-Rex Pro. Мы уже знакомились со смартфонами такого назначения, например, с Cubot King Kong 3. Они создаются для экстремалов — промышленников, горнолыжников, серфингистов. Эти устройства выживут в тех условиях, которые не перенесут классические модели устройств, вроде iPhone, Apple Watch или Xiaomi Mi Band. Разобрались, на что способны неубиваемые умные часы.
Дизайн и эргономика
Вы уже заметили на фотографиях, что часы «бронированные». Прежде чем расписывать об особенностях корпуса и пользовательском опыте, расскажем, для чего это нужно. Корпус — более стойкий к внешним воздействиям. Это позволяет использовать его в экстремальных условиях — горные лыжи, сноуборд, серфинг и подобное.
Четыре основные особенности корпуса:
Управление
Управление разработано так, чтобы с часами можно было взаимодействовать в перчатках. Сенсоры экрана не реагируют на ткань, а управлять аксессуаром надо, решение проблемы — четыре кнопки на боковых гранях корпуса.
Механика следующая: клавиши на левой стороне — это перемещение вверх и вниз интерфейса, а кнопки справа — это команды «выбрать» и «вернуться назад». Управление клавишами легко освоить, действия указаны прямо на корпусе.
На кнопку Select можно задать дополнительное действие: удерживая клавишу, можно запустить определенное приложение. Какое именно — нужно выбрать самостоятельно.
Экран
Параметры экрана следующие: тип подсветки AMOLED, диагональ 1,3 дюйма, разрешение 360 × 360 точек, защитное стекло — Gorilla Glass 3. По ощущениям дисплей стандартный для смарт-часов на Android — цвета сочные, картинка четкая, яркость высокая. Проблем не возникло.
Одна из фишек часов — режим Always On, с ним часы показывают время в состоянии ожидания, не тратя лишней энергии. Причем, она работает со всеми циферблатами.
Работа в связке со смартфоном
Здесь ничего нового. Браслет подключается к мобильному устройство по Bluetooth через мобильное приложение Zepp (от разработчика Huami) и передает туда данные о физической активности. Программное обеспечение доступно на Android и iOS.
Приложение отображает показатели вашего тела. Это число шагов, сожженных калорий, часов сна и даже его фазы. Можно ставить задачи по необходимым значениями этих параметров за день и следить за выполнением. Когда вы придете к цели, часы поздравят вас уведомлением.
Смарт-часы показывают уведомления о новых сообщениях — только ответить на них, выбрав нужный шаблон или продиктовав текст, не получится, можно только прочесть содержание. Приходят и уведомления о звонках, но ответить на них тоже не получится, посколько встроенного микрофона здесь нет.
Автономность
Работа без подзарядки — еще один плюс часов. Производитель заявляет около 18 суток работы в смешанном режиме и до девяти суток в активном.
Признаемся: мы не смогли разрядить их за 10 дней пользования. Все это время часы отслеживали мой пульс, анализировали сон и считали калории. Пару раз я вышел на прогулку по Москве на полтора часа, не взяв с собой телефон, с которым они сопряжены, чтобы аксессуар задействовал GPS. Посадить батарейку не удалось.
Анализ физической активности
Дизайн и эргономика
Вы уже заметили на фотографиях, что часы «бронированные». Прежде чем расписывать об особенностях корпуса и пользовательском опыте, расскажем, для чего это нужно. Корпус — более стойкий к внешним воздействиям. Это позволяет использовать его в экстремальных условиях — горные лыжи, сноуборд, серфинг и подобное.
Четыре основные особенности корпуса:
- Уровень влагозащиты — 10 ATM. Для сравнения, у Xiaomi Mi Band 6 это значение равно 5 АТМ. Часы выдержат погружение на глубину до 100 метров продолжительностью до 10 минут.
- Корпус сертифицирован по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Часы прошли ряд тестов на устойчивость ко всевозможным воздействиям в неполевых условиях.
- Часы не боятся ни холода, ни жары. Допустимый диапазон температур, в котором они могут работать — от –40° до +70 С°.
- Корпус выполнен из полимерного материала, пластик очень выносливый. Сломать его вряд ли получится, разве что поцарапать, только это не скажется на целостности комплектующих и стабильности работы аксессуара.
Управление
Управление разработано так, чтобы с часами можно было взаимодействовать в перчатках. Сенсоры экрана не реагируют на ткань, а управлять аксессуаром надо, решение проблемы — четыре кнопки на боковых гранях корпуса.
Механика следующая: клавиши на левой стороне — это перемещение вверх и вниз интерфейса, а кнопки справа — это команды «выбрать» и «вернуться назад». Управление клавишами легко освоить, действия указаны прямо на корпусе.
На кнопку Select можно задать дополнительное действие: удерживая клавишу, можно запустить определенное приложение. Какое именно — нужно выбрать самостоятельно.
Экран
Параметры экрана следующие: тип подсветки AMOLED, диагональ 1,3 дюйма, разрешение 360 × 360 точек, защитное стекло — Gorilla Glass 3. По ощущениям дисплей стандартный для смарт-часов на Android — цвета сочные, картинка четкая, яркость высокая. Проблем не возникло.
Одна из фишек часов — режим Always On, с ним часы показывают время в состоянии ожидания, не тратя лишней энергии. Причем, она работает со всеми циферблатами.
Работа в связке со смартфоном
Здесь ничего нового. Браслет подключается к мобильному устройство по Bluetooth через мобильное приложение Zepp (от разработчика Huami) и передает туда данные о физической активности. Программное обеспечение доступно на Android и iOS.
Приложение отображает показатели вашего тела. Это число шагов, сожженных калорий, часов сна и даже его фазы. Можно ставить задачи по необходимым значениями этих параметров за день и следить за выполнением. Когда вы придете к цели, часы поздравят вас уведомлением.
Смарт-часы показывают уведомления о новых сообщениях — только ответить на них, выбрав нужный шаблон или продиктовав текст, не получится, можно только прочесть содержание. Приходят и уведомления о звонках, но ответить на них тоже не получится, посколько встроенного микрофона здесь нет.
Автономность
Работа без подзарядки — еще один плюс часов. Производитель заявляет около 18 суток работы в смешанном режиме и до девяти суток в активном.
Признаемся: мы не смогли разрядить их за 10 дней пользования. Все это время часы отслеживали мой пульс, анализировали сон и считали калории. Пару раз я вышел на прогулку по Москве на полтора часа, не взяв с собой телефон, с которым они сопряжены, чтобы аксессуар задействовал GPS. Посадить батарейку не удалось.
Анализ физической активности
Amazfit T-Rex Pro отслеживает шаги, сожженные калории, пройденное расстояние, отдых, пульс и сон в течение всего дня. Из плюсов — наличие GPS. С ним часы смогут собирать данные о вашем перемещении, даже когда вы не берете с собой смартфон. Получается, во время пробежки тяжелое мобильное устройство можно оставить дома, смарт-часы все сделают за него, и приложение отобразит проделанное вами расстояние.
Восемь видов физической активности распознаются автоматически: пешая прогулка, беговая дорожка, ходьба в помещении, уличная пробежка, гребля, велосипед, эллипс и плавание.
Добавлен индекс активности PAI — он рассчитывается индивидуально с учётом возраста, веса и ежедневной нагрузки. Также есть функция FirstBeat — она анализирует данные после тренировок, после чего рассчитывает необходимое время для восстановления и дает рекомендации для новых занятий на основе параметров вашего тела.
Итог
Amazfit T-Rex Pro — оптимальные часы для использования в экстремальных условиях. Ныряния под воду, аномальная температура, сильное внешнее воздействие — все это корпус аксессуара выдержит, и внутренние компоненты точно не повредятся. При этом, характеристики и набор возможностей достойные, и по ним часы сравниваются с конкурентами без защищенного корпуса, хотя неубивашки обычно делают хуже, чем их альтернативы за ту же цену, ведь такие модели возьмут исключительно из-за стойкого корпуса. А так Amazfit T-Rex Pro не подведут в аномальных условиях и дадут набор всех необходимых возможностей.
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