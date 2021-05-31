Amazfit T-Rex Pro отслеживает шаги, сожженные калории, пройденное расстояние, отдых, пульс и сон в течение всего дня. Из плюсов — наличие GPS. С ним часы смогут собирать данные о вашем перемещении, даже когда вы не берете с собой смартфон. Получается, во время пробежки тяжелое мобильное устройство можно оставить дома, смарт-часы все сделают за него, и приложение отобразит проделанное вами расстояние.Восемь видов физической активности распознаются автоматически: пешая прогулка, беговая дорожка, ходьба в помещении, уличная пробежка, гребля, велосипед, эллипс и плавание.Добавлен индекс активности PAI — он рассчитывается индивидуально с учётом возраста, веса и ежедневной нагрузки. Также есть функция FirstBeat — она анализирует данные после тренировок, после чего рассчитывает необходимое время для восстановления и дает рекомендации для новых занятий на основе параметров вашего тела.Amazfit T-Rex Pro — оптимальные часы для использования в экстремальных условиях. Ныряния под воду, аномальная температура, сильное внешнее воздействие — все это корпус аксессуара выдержит, и внутренние компоненты точно не повредятся. При этом, характеристики и набор возможностей достойные, и по ним часы сравниваются с конкурентами без защищенного корпуса, хотя неубивашки обычно делают хуже, чем их альтернативы за ту же цену, ведь такие модели возьмут исключительно из-за стойкого корпуса. А так Amazfit T-Rex Pro не подведут в аномальных условиях и дадут набор всех необходимых возможностей.