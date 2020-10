Обзор BQ 5045L Wallet

Смартфоны российского бренда BQ всегда интересны тем, что стараются дать покупателям что-то классное за минимальные деньги. Их модели в разное время предлагали то аккумулятор повышенной емкости, некогда редкий в низком ценовом сегменте экран 18:9, то встроенную в экран фронталку без выреза, процессор с поддержкой искусственного интеллекта, отличные для своего сегмента камеры. А теперь в одном из доступнейших устройств есть модуль NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth версии 5.1, свежий Android (пусть даже в облегченной версии Go Edition) и даже не был урезан радиомодуль — смартфон работает в сетях 4G. Разумеется, во многом придется пойти на компромиссы, но при цене всего 5290 рублей без этого не обойтись.Операционная система: Android 10 (Go edition)Дисплей: TN-матрица 4.95 дюйма, разрешение 960 х 480Процессор: 4-ядерный Mediatek MT8765WB 1.3 ГГцОперативная память: 1 ГБНакопитель: 16 ГБПоддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБОсновная камера: 5 МпФронтальная камера: 2 МпСвязь: 4G, две SIM-картыБеспроводные подключения: Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.1NFC: естьРазъемы: microUSB, 3.5 ммАккумулятор: съемный 2000 мАч.Размеры: 141 x 67.8 x 10.5 ммВес: 144 г. BQ 5045L Wallet поставляется в небольшой коробке из самого обычного недорогого картона. В другой ситуации на это можно было бы не обращать внимание, но тут запишем в плюсы — нет переплаты за упаковку и полиграфию. Внутри находится сам смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и — внезапно — съемный аккумулятор. Давненько мы не видели такого в смартфонах. Однозначно назвать это преимуществом или недостатком вряд ли получится, скорее нужно просто принять как факт. Впрочем, кому-то может оказаться удобным докупить запасную батарею и пользоваться ей вместо пауэрбанка — места она займет сильно меньше портативного аккумулятора, плюс не будет оттягивать карман и не заставит носить c собой кабель для зарядки. Сам по себе смартфон работает полный день при умеренном использовании, аккумулятора 2000 мАч хватает для использующейся в нем конфигурации компонентом.Сам смартфон — пухлый по нынешним мерками кирпичик, но благодаря экрану с диагональю 4.95 дюйма, в целом он получился довольно компактным и располагает к удобному управлению одной рукой. Корпус пластиковый, что логично при наличии съемного аккумулятора, а из интересного в нем — рифленая текстура и расцветка «хамелеон». Выбирать при этом можно из трех цветов: классический черный, темно-синий и зеленый с близким к армейскому оттенком. Во всех случаях материал корпуса переливается на свету, что выглядит эффектно и заставляет смартфон казаться представителем чуть более высокого ценового сегмента.Качество сборки и эргономика в порядке: скрипы и люфты отсутствуют, материалы корпуса практичные, текстурированная поверхность обеспечивает уверенную хватку. На спинке расположились камера со вспышкой, логотип бренда и название модели, на правом боку кнопка включения и клавиша регулировки громкости, сверху и снизу разнесены разъемы для microUSB и 3.5 мм кабеля наушников. Впрочем, наличие Bluetooth с актуальной версией 5.1 располагает к использованию беспроводных наушников. Например, можно присмотреться к true wireless модели BQ BHS-01 ( читать обзор ), о которых мы недавно рассказывали. Цена у них не кусается: смартфон и наушники в тандеме выйдут меньше 7000 рублей.Дисплей у BQ 5045L Wallet — TN-матрица с диагональю 4.95 дюйма и разрешением 960 х 480 пикселей. Из минусов у него невысокая контрастность и искажаются цвета при отклонении, зато он обеспечивает невысокую цену смартфона, да и вообще матрицы такого типа все еще в ходу, например, у киберспортсменов из-за минимального времени отклика и высокой частоты обновления. Как бы то ни было, для смартфона стоимостью чуть больше 5000 рублей экран нормальный, а с учетом небольшой диагонали, картинка не слишком зернистая и на нем можно посмотреть фильм или сериал. К тому же, памяти для этого хватает: накопитель на 16 ГБ можно расширить картой памяти до 128 ГБ, куда поместится немало видео. Особенно если скачивать его в разрешении близком к нативному для этого смартфона. Ещё важно отметить, что слот для карточки не гибридный. Жертвовать второй SIM-картой при увеличении памяти не придется. Кстати, раз уж разговор зашел о SIM-картах, в BQ 5045L Wallet поддерживаются сети четвертого поколения, так что передача данных быстрая.В плане производительности ситуация предсказуемая: на игры всерьез рассчитывать не стоит, равно как и на использование массы разношерстных приложений. Если на первых порах немного повозиться со смартфоном и выбором софта, усилия окупятся. Все дело в том, что не все разработчики одинаково хорошо оптимизируют свои продукты для устройств начального уровня, поэтому разные приложения в одной категории — например, браузер или карты — могут демонстрировать совершенно разную производительность на Android Go Edition. Потратив немного времени на сравнение, получится подобрать оптимальный набор софта, с которым BQ 5045L Wallet будет хорошо работать без задумчивости.В смартфоне установлен базовый набор камер: фронтальная 2 Мп, качества которой вполне достаточно, например, для видеозвонков, и основная 5 Мп которая нормально работает, если нужно что-нибудь снять и показать другим. Разумеется, приемлемое качество получается только в хороших условиях, а чем сложнее обстановка, тем тяжелее смартфону дается съемка.С учетом низкой цены и характеристик, BQ 5045L Wallet ориентирован на нетребовательных покупателей. Например, его стоит брать школьникам младших классов, которые еще только учатся пользоваться гаджетами и не нуждаются в дорогих продуктах. Также он хорошо подойдет старшему поколению, когда кнопочная звонилка уже не дает достаточную функциональность и нужно найти простое устройство для минимального количества приложений: звонков, мессенджеров, браузера, карт. Наличие NFC и возможность использовать смартфон для оплаты — большой плюс, поскольку это крайне редко встречается в таком низком ценовом сегменте, тогда как банковские карты есть практически у всех. В общем, BQ 5045L Wallet — хороший выбор для тех, кто ищет как можно более доступный смартфон и хотел бы получить в нем преимущества модуля для бесконтактной оплаты. Также в списке достоинств две SIM-карты, работа в сетях 4G, поддержка карт памяти до 128 ГБ, а кому-то понравится съемный аккумулятор или нескучная расцветка хамелеон.