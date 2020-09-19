Обзор BQ BHS-01





Наушники в формате TWS (true wireless) появились в ассортименте практически каждого производителя смартфонов. Сначала это был хит от компании Apple, а теперь уже можно сказать стандарт для большинства новых моделей, появляющихся на рынке. Отстают от этого тренда разве что неповоротливые представители классических аудиобрендов, но мы же помним, что было с Siemens, Ericson, Nokia и прочими мастодонтами мобильного рынка, казавшимися в свое время непобедимыми? Так, видимо, будет и с наушниками. А формат TWS станет едва ли не единственным популярным среди массовых решений, как и «айфоноподобные» смартфоны.





Первое время true wireless наушники были достаточно дорогими, и позволить себе их мог не каждый владелец смартфона. Цены стартовали от десяти тысяч и в некоторых случаях переваливали за двадцать, но уже сейчас доступны очень недорогие решения, которые при этом сохраняют все преимущества формата и в целом обеспечивают пользовательский опыт не хуже топовых моделей. В частности, полностью беспроводные наушники появились у бренда BQ. Мы часто рассказываем про их смартфоны, которые хвалим за достойное качество и функциональность при низкой цене. А теперь аналогично можем сказать и про наушники BQ BHS-01.





Цена вопроса — всего 1490 рублей. Когда покупатель тратит 8-12 тысяч на смартфон, вряд ему будет комфортно выложить схожую или даже большую сумму за топовые true wireless наушники. Логично, что должно было появиться предложение, соответствующее бюджету. Но возникает главный вопрос: насколько компромиссным будет пользовательский опыт при такой низкой цене? Попробовали BQ BHS-01 в деле — и готовы поделиться впечатлениями от этих наушников.





Начать стоит с того, что BQ не стали изобретать велосипед и тратить лишние деньги на разработку уникального дизайна. Наушники выглядят схоже с первым поколением AirPods, что в принципе уже стало стандартом для большинства недорогих моделей этого формата. Небольшой кейс черного или белого цвета, откидная крышечка и пара вытаскивающихся наушников-вкладышей с опущенными вниз хвостиками и металлической отделкой на концах. Это удачный дизайн как с точки зрения эстетики, так и эргономики продукта. Единственное, со стороны уже не угадаешь, кто же производитель наушников. Но в общем-то это может быть и не плохо: даже если бюджет на покупку очень ограничен, со стороны не будет видно, что на покупке пришлось экономить.





Качество сборки и материалы неплохие, ощущения дешевизны не возникает. Разница между черной и белой версией не только в цвете, но также и в покрытии корпуса. Первые имеют софт-тач текстуру, вторые — глянцевые. Посоветовать определенную версию вряд ли получится, это дело вкуса, разве что на белых меньше заметна пыль и отпечатки пальцев. Из элементов управления на корпусе только кнопка на задней стороне кейса, она активирует подключение по Bluetooth (кстати, версия новейшая — 5.0). Для зарядки используется кабель Lightning, на этом экономить и ставить старый microUSB не стали. Заряжаются кейс и наушники за два часа. Время автономной работы наушников без подзарядок составляет 3 часа для музыки и до 2 часов в режиме разговора, когда также работают и микрофоны. Это нормальные показатели, к которым мы привыкли в TWS-моделях.





Управление в наушниках BQ BHS-01 сенсорное. Есть регулировка громкости, возможность ответа на звонок и отклонения вызова. Присутствует автоматическое включение при извлечении из кейса и светодиод для индикации зарядки и работы. В общем, как я уже сказал, привычный по другим моделям пользовательский опыт. Придраться не к чему. Что же касается качества звука, объективные претензии к нему есть ко всем TWS-моделям, начиная самым доступным сегментом и заканчивая дорогущими топами. В частности, как и у любых вкладышей, очень не хватает пассивной шумоизоляции. С другой стороны в этих наушниках все-таки на первом месте стоит удобство компактного и полностью беспроводного формата, так что чем-то нужно быть готовым на компромиссы.





Если говорить о качестве звука не в разрезе всего рынка наушников, а исключительно в рамках сегмента true wireless, то здесь уже BQ BHS-01 показывают себя вполне достойно. По крайней мере, играют они не хуже многих других моделей в ценовом сегменте примерно до 4 тысяч рублей. А значит, мы точно можем посоветовать их в пару к недорогим смартфонам BQ или других брендов. У BQ BHS-01 хорошее качество сборки, приятные на ощупь материалы, есть вся нужная функциональность, время автономной работы соответствует ожиданиям, а также нормальное качество звука. В общем, очень недорогая и при этом вполне достойная модель.

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