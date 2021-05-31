Два USB 3.2

Один HDMI 2.1

Один 3,5 мм

Один USB-C

Huawei привезла в Россию еще один ноутбук — MateBook 14. Это третья серия ее лэптопов, она заняла место между флагманской MateBook X Pro и бюджетной MateBook D. MateBook 14 — ноутбук среднего класса, больше ориентированный на профессиональные задачи в отличие от печатных машинок MateBook D. Провели с ним две недели и вот, что поняли.MateBook 14 — третья серия ноутбуков Huawei, как мы уже сказали. При этом, внешне компания решила ее не выделять. Устройство получило классический для ноутбука китайцев дизайн — матовый корпус, тонкую рамку экрана и встроенную под клавиатуру веб-камеру.Впрочем, качество сборки стало лучше. Шарнир ноутбука менее тугой, чем у моделей линейки D. Благодаря этому устройство легче открывается. Можно положить его на твердую поверхность и открыть крышку одним пальцем, не трогая нижнюю панель — это показатель качества сборки.Есть и недостатки. Чувствуется, что внутри верхней крышки есть воздух. Если надавить на нее, она прогнется. Если тихо постучать по этой части корпуса, звук будет глухим, а не звонким, что говорит о низком качестве сборки.Корпус алюминиевый матовый. Отпечатки пальцев почти не собирает. Цветовое решение одно — космический серый.Размеры — 307,5 х 223,8 х 15,9 мм, вес — 1,49 кг. Ноутбук легкий и тонкий, стандартные параметры для ультрабука в 2021 году. Он без проблем помещается в рюкзак и не особо его утяжеляет — можно каждый день ходить с ним на учебу или работу, путешествовать, проблем он не доставит.Корпус Huawei MateBook 14 незначительно улучшился относительно линейки D. Теперь он проще и приятнее открывается. Эталон качества сборки и эстетики — MacBook. Если сравнивать корпус MateBook 14 со всеми ноутбуками на Windows и Mac, то он превосходит почти всех из первой группы и уступает всем из второй.К ноутбуку есть вопросы по сборке, но и планка качества у него выше, чем у остальных — он не обошел и не догнал MacBook, но приблизился к ним как никто.Дисплей — плюс Huawei MateBook 14 и повод взять его, а не устройство линейки D. Кстати, он же стал преимуществом на фоне Honor MagicBook 14. Мы привыкли, что эти компании выпускают одинаковые устройства под разными марками, тут же есть различия: у Honor MagicBook 14 экран Full HD (1920x1080 пикселей), а у Huawei MateBook 14 — 2К (2160×1440 пикселей). Это понравится дизайнерам, художникам, видеомонтажерам. Картинка четче, работа (видеомонтаж, рисунки, обработка фото) будет качественнее.Другая важная особенность для профессионалов — соотношение сторон экрана 3:2 вместо классических 16:9. Дисплей выше, чем большинство на рынке, а значит на него поместится больше данных. В видеоредакторе можно увеличить плеер, не уменьшая при этом окно с дорожками, работать удобнее. Эта же особенность — плюс на фоне всех последних MacBook (Air и Pro 13 на M1), где соотношение сторон составляет 16:10. В этом плане лэптоп Huawei более удобен для профессионалов, чем ноутбуки Apple.Производители активно ищут способ сделать ноутбуки удобнее для профессиональных задач. Например, ASUS выпустила линейку ZenBook Duo с двумя экранами — на дополнительный помещаются дорожки из видеоредактора или слои из фоторедактора. Huawei пошла по пути наименьшего сопротивления и просто сделала экран выше. Получилось грамотно, просто и удобно.Разрешение 2K и удобное соотношение сторон — не единственные плюсы экрана. Плотность пикселей — 185 ppi, максимальная яркость — 300 нит, цветовой охват sRGB — 100%. Параметры не уникальные, но рынку соответствуют, конкурировать с другими моделями можно спокойно. На фоне MacBook Air и Pro 13 минус — низкая плотность пикселей, у этих устройств она составляет 227 ppi, картинка получается более четкой.Имеется сертификация TÜV Rheinland. На экране уменьшено излучение вредного для глаз синего цвета. Причем, не программно, а на аппаратном уровне.В этом плане Huawei не вышла на следующий уровень качества и даже не предложила нового решения. Клавиатура, тачпад и веб-камера такие же, как и у моделей линейки MateBook D. Впрочем, даже у доступных ноутбуков они качественные. Ход клавиш не длинный, не короткий, золотая середина. Печатать удобно, пальцы не проваливаются и не болят.Кнопка питания расположена отдельно, справа от клавиатуры. Она совмещена со сканером отпечатка пальца. Это удобно — одного нажатия достаточно для включения и разблокировки дисплея. Датчик быстрый — касания достаточно, чтобы система распознала вас и разблокировала экран.Тачпад удобный, поддерживаются жесты. Впрочем, до эталона, что стоит в MacBook, он не дотягивает. У Apple тачпад безкнопочный — это монолитная поверхность с Force Touch. У Huawei внизу кнопки. Впрочем, опять же, тут тачпад хуже, чем у MacBook, но лучше, чем у большинства конкурентов на Windows.На клавиатуре расположена веб-камера. Выдвигается она по нажатию на соответствующую кнопку. Можете не переживать за приватность — она же не снимает вас, когда закрыта. Но есть и обратная сторона — с выдвижной веб-камерой на клавиатуре нереально отрегулировать угол обзора. А камера снимает снизу и может подчеркнуть ваш второй подбородок. Разрешение — 720P, как на всех MateBook D.Разъемы следующие:Примечательно наличие HDMI 2.1. С ним можно выводить на дополнительный экран изображение до 4К 120 FPS. Единственный минус — не хватает кардридера.Ноутбук предлагается в двух комплектациях — с процессором Intel Core i5 или Intel Core i7. По объему памяти обе версии одинаковые — 16+512 ГБ.Процессоры относятся к линейке Tiger Lake. Архитектура в них отличается от предыдущих поколений переработанной структурой кэша и улучшенным 10-нм техпроцессом Super Fin. Как итог, тактовая частота выросла при сохранении низкого энергопотребления.Но главное нововведение — улучшенная графика Intel Iris Xe. По условию, она увеличивает частоту кадров в играх на 5−15 FPS. Например, мы запустили Red Dead Redemption, пусть с HD-разрешением и 30 FPS. Зато в Counter-Strike: Global Offensive летает на 60 FPS, лагов при этом нет. С монтажом в 4К и с цветокоррекцией железо также справляется.Усовершенствована система охлаждения. Теперь тут две вентиляционные решетки вместо одной — на нижней панели и с задней стороны под шарниром. Дизайн кулеров теперь Shark Fin (акулий плавник — англ.). По словам Huawei, такая система охлаждения рассеивает тепло на 50% эффективнее, чем предыдущее решение.Объем оперативной памяти — 16 ГБ. Допустимый минимум для ноутбука на Windows, предназначенного больше чем для набора текста. Тип оперативной памяти — DDR4 с частотой 3200 МГц. В итоге, приложения запускаются моментально. Многозадачность также топовая — мы открыли одновременно Adobe Premiere Pro, Google Chrome с пятью вкладками и одну страницу Microsoft Office Word. Ноутбук подлагивал. Только на большинстве других моделей, включая MacBook, приложения бы вылетели. Объем накопителя — 512 Гб.Емкость аккумулятора — 56 Втч. Одного заряда хватает на 9−10 часов воспроизведения видео на 30% яркости экрана и 7−8 часов офисной работы с 50% яркости. Стандартные показатели автономности для ноутбуков Huawei — батарейки хватает на один рабочий день, если не нагружать аккумулятор требовательными задачами, вроде рендеринга видео.Huawei MateBook 14 — отличный ноутбук по соотношению цены и качества. На рынке сложно найти качественный лэптоп дешевле 100 000 рублей. MateBook 14 стоит 95 000 рублей в минимальной комплектации (Intel Core i5), а в максимальной (Intel Core i7) — 105 000 рублей. За эти деньги вы получаете ноутбук с отличным экраном и удобными пропорциями, высокой производительностью, большим объемом памяти, долгим временем работы без подзарядки, удобными клавиатурой и тачпадом, а также нормальным корпусом.Такая модель подойдет для учебы, видеомонтажа, обработки фото. Также его можно взять как просто универсальный ноутбук, который точно не подведет и долго проработает вдали от розетки.Альтернатива ему — MacBook Air на M1 (93 990 руб. в минимальной комплектации). он в разы мощнее, macOS лучше оптимизирована. Только этот ноутбук предлагает меньше памяти (8+256 ГБ вместо 16 + 512 ГБ), а на macOS не так много профессионального софта, как на Windows, и менее удобная структура папок. В общем, тут все зависит от привычек и предпочтений пользователя. Если вы смотрите в сторону Windows, Huawei MateBook 14 — лучшая альтернатива MacBook.