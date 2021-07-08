Характеристики Huawei Watch 3:

Размеры— 46,2 ×46,2 × 12,15 мм

Вес: 54 г (без ремешка)

Ремешок: 22 мм

Корпус: нержавеющая сталь + керамика

Дисплей: 1,43 дюйма, AMOLED, 466 x 466 пикселей, 326 ppi

Подключение: Wi-Fi 2.4 GHz, BT5.2

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик для измерения пульса, датчик освещенности, барометр, датчик для измерения температуры

NFC — да

Навигация — GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + QZSS

Зарядка — беспроводная

Аккумулятор — 450 мАч, время заряда около 2 часов

Влагозащита — 5 ATM

Процессор — HiSilicon Hi6262

Память — 2+16 ГБ

Характеристики Huawei Watch 3 Pro:

Размеры — 48 × 49,6 × 14 мм

Вес — 64 г (без ремешка)

Ремешок — 22 мм

Корпус — титан + керамика

Дисплей — 1,43 дюйма, AMOLED, 466 x 466 пикселей, 326 ppi

Подключение — Wi-Fi 2.4 GHz, BT5.2

Сенсоры — акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик для измерения пульса, датчик освещенности, барометр, датчик для измерения температуры

NFC — да

Навигация — GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS

Зарядка — беспроводная

Аккумулятор — 790 мАч, время заряда около 3 часов, время работы 5 дней

Влагозащита — 5 ATM

Процессор — HiSilicon Hi6262

Память — 2+16 ГБ

Дизайн

Программное обеспечение

Поднимите руку (Посмотрите на дисплей) Переверните руку, чтобы отключить звонок

Поднимите руку Сожмите смарт-часы в кулак, затем разожмите, чтобы принять вызов

Работа в связке со смартфоном

Подключите устройство с помощью Bluetooth. Скачайте Huawei Здоровье в AppStore и создайте HUAWEI аккаунт. Нажмите «Устройства» и подключите WATCH 3.

Подключите устройство с помощью Bluetooth. Скачайте Huawei Здоровье с помощью QR-кода на коробке; создайте Huawei аккаунт. Нажмите «Устройства» и подключите WATCH 3.

Здоровье

Итог

Линейка умных часов Huawei Watch всегда была в числе лидеров по удобству использования.Первое поколение поразило автономностью — пока Apple Watch жили максимум один день, эти аксессуары работали без подзарядки две недели и больше в зависимости от сценариев применения. Huawei Watch 2 сменили курс развития от простой практичности и надежности до наличия редких возможностей и попыток задать тренды во всем направлении — эта серия умела сохранять музыку в памяти и транслировать ее на наушники, так часы обеспечивали пользователя независимостью от смартфона.Huawei Watch 3 Series сделали еще один шаг вперед. Теперь инженеры переосмыслили датчики анализа физической активности, а разработчики — процесс сбора данных о теле пользователя. Пульс, стресс, кислород в крови, состояние носителя во время сна — теперь эти данные собираются точнее, а добавили к ним измерение температуры тела.Часы отличаются друг от друга по дизайну. Huawei Watch 3 Pro получил премиальный корпус из титана с сапфировым стеклом, Watch 3 — более демократичный вариант со стальной оболочкой и стеклом Gorilla Glass. Старшая модель чуть больше и тяжелее (48 × 49,6 × 14 мм и 64 г у Watch 3 Pro против 46,2 × 46,2 × 12,15 мм, 54 г у Watch 3).Huawei Watch 3 Series сохранили преемственность с точки зрения дизайна — это часы с круглым экраном. Внешне они напоминают механические часы, дорогие материалы дают им презентабельный внешний вид, смотрятся они привлекательно и дорого. Отличие от предыдущего поколения — коронка для управления интерфейсом Rotatable Crown тут одна, вторая физическая кнопка выполняет роль функциональной клавиши.Вокруг экрана расположено металлическое кольцо. Как и во втором поколении, оно стоит ниже экрана, в первом оно стояло выше и защищало стекло от ударов, но индустрия потребительских устройств стремится к безрамочности, минималистичности и максимальному увеличению полезной площади, поэтому решение такое. У Pro-шки на металлическом кольце размещены арабские цифры, так что электронному циферблату нужны только стрелки для показа времени — мелочь, сильно упрощающая пользование.У обеих моделей один экран — AMOLED, 1,43 дюйма, 466 x 466 пикселей, 326 ppi. Применение AMOLED заметно по картинке — цвета контрастные, а черный цвет — насыщенный и глубокий.Huawei Watch 3 Series — первые умные часы с HarmonyOS. В июне этого года компания презентовала собственную операционную систему, где сделала акцент на стильный дизайн, естественные анимации и экосистему.Часы получили обновленный интерфейс. Под новую операционную систему специально разработан шрифт HarmonyOS Sans и естественные гравитационные анимации. Так, программное обеспечение получает единый стиль во всех приложениях и на всех устройствах. Между часами, планшетами, умными экранами Huawei Vision и смартфонами чувствуется единство.Кстати, насчет анимаций. Управление аксессуаром осуществляется двумя способами — свайпами и нажатиями по экрану или же коронкой Rotatable Crown. В процессе управления прежде всего в глаза бросается плавность интерфейса.На часы установлен магазин приложений App Gallery. В нем можно устанавливать те же программы, что есть у вас на смартфоне, для удобной синхронизации. Там уже есть приложение авиакомпании S7, Maxim Taxi и Huawei Music, также скоро появятся Вконтакте, Яндекс.Музыка и Viber.Удобное нововведение — управление жестами. С их помощью можно принять или отменить входящий вызов, не касаясь экрана часов или сенсоров для удаленного управления от наушников. Удобно при занятии спортом — не нужно переключать внимание на устройство, достаточно одного жеста. А вот как ими пользоваться.Отмена входящего вызова:Принятие входящего вызова:Huawei Watch 3 Series совместимы со всеми мобильными операционными системами: iOS, Android, HarmonyOS (до которой позже будут обновлены смартфоны Huawei). Смартфоны с EMUI (Magic UI) и HarmonyOS распознают наличие часов поблизости автоматически: на экране появляется анимация с предложением сопрячь устройства, с другими девайсами процесс сопряжения осуществляется вручную.Как подключить Huawei Watch 3 Series к iPhone:Как сопрячь Huawei Watch 3 Series с Android-устройством:Новое поколение Huawei Watch унаследовало от предшественников возможность сохранять музыку. Это делает устройство еще более автономным — например, вы собрались на пробежку без смартфона, наушники можно подключить к часам, и аудио будет транслироваться с них. Хранить кэш аудиофайлов есть где: объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, емкость накопителя — 16 ГБ.Полная синхронизация плейлистов реализована в приложении Huawei Музыка. Данные считываются с облака, так, через часы можно слушать аудио с того момента, на котором вы остановились на смартфоне. Впрочем, контролировать воспроизведение можно в любом другом стриминговом сервисе: Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыке, BOOM и т.д.В плане контроля воспроизведения музыки Huawei Watch 3 Series станут незаменимыми, едва им начнешь пользоваться. Они позволяют: управлять потоком с помощью цифрового плеера на экране, воспроизводить аудио со смартфона через собственный микрофон и воспроизводить музыку самостоятельно.Зимой удаленное управление музыкой — ценная возможность. Не нужно доставать телефон, пробираясь к нужному карману через верхнюю одежду — снял перчатку с одного пальца, задал нужное действие с экрана на запястье, получил желаемое действие (продолжить / остановить воспроизведение, следующий / предыдущий трек). Это быстрее и безопаснее для смартфона — мобильным устройством нельзя пользоваться при температуре ниже 0 градусов по Цельсию, тогда как умные часы выдерживают температуру до -10.Но вернемся к сохранению музыки в память часов. Эта возможность — не единственная, дающая пользователю больше свободы. Помимо нее, здесь реализована eSIM с поддержкой 4G, уже два года как доступная в России. Привязываете СИМ-карту, надеваете наушники, остаетесь на связи — можете отвечать на звонки и получать уведомления из приложений, ведь вы подключены у LTE. Другой сценарий — телефон разрядился, но вы остаетесь на связи благодаря часам. С них можно принимать звонки даже без смартфона.Для работы часов с eSIM необходимо завести дополнительную СИМ-карту. Лайфхак: настройте переадресацию с основного номера, и вы будете получать вызовы сразу на два. Подключение одной СИМ-карты на смартфон и часы пока невозможно, Huawei работает над этой опцией. Датчик GPS позволяет собирать данные о вашем перемещении, поэтому для анализа преодоленного расстояния телефон тоже не нужен. Часы в принципе стремятся к автономности, Huawei Watch 3 Series достигли максимального уровня независимости от телефона.Самое заметное нововведение в линейке — Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro оснащены датчиком температуры тела. С его помощью умные часы определяют ваш показатель в течение дня и выводят его на экран. Не нужно измерять температуру специально, датчик собирает данные о вашем физическом состоянии круглосуточно и предоставляет информацию о ее изменении в течение дня.Уже привычная возможность — обнаружение падения пользователя с помощью гироскопа и акселерометра. Система также позволяет позвонить в экстренную службу или выбранному контакту: пять раз нажмите на Rotatable Crown. Это простой жест, и при этом одновременно он исключает рандомные нажатия.Серия Huawei Watch 3 обновила технологию мониторинга всех важных и актуальных функций анализа показателей здоровья: стресс, пульс, кислород в крови и сон.В Huawei Watch 3 Series распознают более 100 предустановленных тренировок. Шесть из них определяются автоматически, 15 режимов профессиональные, остальные 85 индивидуальные.Аксессуары умеют анализировать физическую активность по показателям VO2Max: оценивать эффективность тренировок и время восстановления. Смарт-часы научились подробно анализировать восстановление пользователя — если он отдохнул недостаточно, они предупредят его, чтобы носитель не получил травму.Huawei Watch 3 Series — универсальные умные часы.Масса датчиков, обновленные показатели физической активности, более сотни режимов тренировок — эти параметры и возможности делают их оптимальными аксессуарами для фитнеса. eSIM и загрузка музыки в собственную память — уникальные возможности, незаменимые для бега на улице. Качественный экран, детально проработанная совместимость со смартфоном на любой операционной системе, стильный дизайн с корпусом из премиальных — эти особенности делают часы практичный и внешне привлекательным повседневным аксессуаром.Компания научилась сочетать практичность и прогрессивность. Часы удобные, но вместе с этим они предлагают редкие (eSIM) и уникальные (измерение температуры тела) возможности.