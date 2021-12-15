Как оснастить квартиру стабильным беспроводным интернетом? Казалось бы, всё просто — покупаешь роутер и готово. А что, если речь заходит о большой площади или даже загородном доме в пару этажей? На этот случай предусмотрена технология Mesh-сетей.
Сети Mesh набирают огромную популярность среди пользователей, поскольку позволяют без заморочек обеспечить стабильное покрытие Wi-Fi для всей жилплощади. У нас на обзоре побывал комплект Mercusys Halo H50G, состоящий из трех модулей с поддержкой двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц.
В любом современном жилище используется множество различных устройств с беспроводным соединением, начиная со смартфонов, ноутбуков, телевизоров, и, заканчивая бытовой техникой, подключенной к системам умного дома. Для стабильной работы всего этого многообразия необходим стабильный Wi-Fi. Поэтому всё чаще пользователи отказываются от обычных роутеров в пользу сетей Mesh.
Комплект Mercusys Halo H50G поддерживает популярный стандарт Wi-Fi AC1900, а заявленная производителем суммарная скорость составляет до 1,9 Гбит/с. Между собой они могут соединяться в проводном гигабитном режиме и с помощью беспроводного канала. Таким образом, можно расставить модули в разных областях квартиры или дома, подключить питание и наслаждаться стабильным покрытием. Для максимального результата, конечно же, лучше воспользоваться проводной магистралью.
В подключении между модулями используется прозрачный роуминг устройств благодаря поддержке протоколов роуминга 802.11k/v/r. Эта возможность обеспечивает плавное и автоматическое подключение гаджетов к «кубику» Halo H50G с самым стабильным источником сигнала. Кстати, заявленная площадь покрытия комплекта из трех модулей Mercusys Halo H50G составляет до 180 м².
Еще одно интересное преимущество системы Halo H50G — возможность самовосстановления. Другими словами, если один из модулей по какой-либо причине внезапно отключится, то остальные два «кубика» автоматически перераспределят нагрузку, чтобы соединение с подключенными устройствами сохранилось.
Не будет лишним упомянуть еще три весомых плюса Mercusys Halo H50G:
- MU-MIMO — обеспечивает высокую эффективность сети благодаря передаче данных сразу нескольким устройствам
- Функция Smart Connect — умеет объединять диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единое имя Wi-Fi сети (SSID) и автоматически подключает устройства к диапазону, у которого в этот момент наиболее мощный сигнал и высокая скорость
- Технология Beamforming — обеспечивает стабильное подключение за счёт концентрирования сигнала в направлении подключённых устройств
Комплектация и дизайн
Mesh-система Mercusys Halo H50G упакована в картонную коробку из плотного картона, которая оформлена в фирменных цветах бренда — красном и черном. Внутри всё закреплено плотно и надежно, поэтому во время транспортировки ничего не болтается. В комплект входят: три модуля, три адаптера питания, патч-корд и техническая документация.
Установка и настройки
Настройка осуществляется с помощью мобильного приложения. Сразу стоит отметить, что она очень простая, поэтому вам не придется читать много текста. Скачиваем программу Mercusys в App Sroe или Google Play.
После запуска приложения принимаем все необходимые условия и создаем учетную запись Mercusys с помощью электронной почты. Не забудьте задать к своему аккаунту сложный пароль.
В случае первичной настройки сначала включаем только один модуль Mercusys Halo H50G. Подключите питание и кабель интернет-провайдера. Если все сделано правильно — индикатор мигает синим цветом.
Сеть
Для тестирования скорости и покрытия мы использовали наш стандартный метод с помощью приложения Speedtest.net. Сначала мы разместили модули в оптимальных, на наш взгляд, местах для квартиры, а затем замерили скорость в каждой комнате.
Для замеров использовался iPhone 13. С результатами тестирования и соответствующими скриншотами показателей вы можете ознакомиться ниже. Размещение модулей мы отметили звёздочками: прихожая, спальня и гостиная.
- Первый замер в спальне (скорость скачивания/выгрузки): 382/430 Мбит/с
- Второй замер в ванной комнате: 195/202 Мбит/с
- Третий замер в гостиной: 356/412 Мбит/с
- Четвертый замер на кухне: 314/214 Мбит/с
Технические характеристики
- Беспроводные стандарты: IEEE 802.11 a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
- Максимальные скорости: 1.300 Мбит/с на 5 ГГц, 600 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Безопасность: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Протокол mesh: 802.11k/v/r
- Режимы работы: Роутер, точка доступа
- Типы WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
- Гостевые сети: 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Габариты одного модуля: 88 × 88 × 88 мм
- Стоимость: от 11 990 р.
- Гарантия: 3 года
- Родительский контроль: ограничение времени и блокировка неподходящего контента, возможность создания уникальных профилей для каждого члена семьи
- Порты: 3 гигабитных WAN/LAN с автоопределением на каждом устройстве Halo
- Поддержка QoS (технология предоставления различным классам устройств трафика разных приоритетов): Да
- IPTV: Да, поддержка на основном модуле для подключения ТВ-приставки.
Заключение
Важно понимать, что технология сетей Mesh в первую очередь предусмотрена для крупных помещений. Mercusys Halo H50G — это доступная система из трех модулей, которая обеспечит высокой скоростью и стабильным покрытием просторную квартиру или загородный дом с парком из более 100 устройств.
В качестве основных преимуществ отметим минималистичный дизайн, простоту настройки и 3 года гарантии от производителя. Таким образом, получается система с достойным соотношением стоимости и функциональности, а это один из главных критериев в выборе сетевого оборудования.
Узнать больше о системе Mercusys Halo H50G
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