Mercusys

Как оснастить квартиру стабильным беспроводным интернетом? Казалось бы, всё просто — покупаешь роутер и готово. А что, если речь заходит о большой площади или даже загородном доме в пару этажей? На этот случай предусмотрена технология Mesh-сетей.

Сети Mesh набирают огромную популярность среди пользователей, поскольку позволяют без заморочек обеспечить стабильное покрытие Wi-Fi для всей жилплощади. У нас на обзоре побывал комплект Mercusys Halo H50G, состоящий из трех модулей с поддержкой двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц.

В любом современном жилище используется множество различных устройств с беспроводным соединением, начиная со смартфонов, ноутбуков, телевизоров, и, заканчивая бытовой техникой, подключенной к системам умного дома. Для стабильной работы всего этого многообразия необходим стабильный Wi-Fi. Поэтому всё чаще пользователи отказываются от обычных роутеров в пользу сетей Mesh.

Mercusys Halo H50G

Комплект Mercusys Halo H50G поддерживает популярный стандарт Wi-Fi AC1900, а заявленная производителем суммарная скорость составляет до 1,9 Гбит/с. Между собой они могут соединяться в проводном гигабитном режиме и с помощью беспроводного канала. Таким образом, можно расставить модули в разных областях квартиры или дома, подключить питание и наслаждаться стабильным покрытием. Для максимального результата, конечно же, лучше воспользоваться проводной магистралью.

В подключении между модулями используется прозрачный роуминг устройств благодаря поддержке протоколов роуминга 802.11k/v/r. Эта возможность обеспечивает плавное и автоматическое подключение гаджетов к «кубику» Halo H50G с самым стабильным источником сигнала. Кстати, заявленная площадь покрытия комплекта из трех модулей Mercusys Halo H50G составляет до 180 м².

Еще одно интересное преимущество системы Halo H50G — возможность самовосстановления. Другими словами, если один из модулей по какой-либо причине внезапно отключится, то остальные два «кубика» автоматически перераспределят нагрузку, чтобы соединение с подключенными устройствами сохранилось.

Mercusys Halo H50G

Не будет лишним упомянуть еще три весомых плюса Mercusys Halo H50G:
  • MU-MIMO — обеспечивает высокую эффективность сети благодаря передаче данных сразу нескольким устройствам
  • Функция Smart Connect — умеет объединять диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единое имя Wi-Fi сети (SSID) и автоматически подключает устройства к диапазону, у которого в этот момент наиболее мощный сигнал и высокая скорость
  • Технология Beamforming — обеспечивает стабильное подключение за счёт концентрирования сигнала в направлении подключённых устройств

Комплектация и дизайн

Mercusys Halo H50G

Mesh-система Mercusys Halo H50G упакована в картонную коробку из плотного картона, которая оформлена в фирменных цветах бренда — красном и черном. Внутри всё закреплено плотно и надежно, поэтому во время транспортировки ничего не болтается. В комплект входят: три модуля, три адаптера питания, патч-корд и техническая документация. 
Модули выполнены в лаконичном дизайне и представляют собой три кубика из белого пластика с основанием черного цвета. Габариты каждого из них составляют 88 x 88 x 88 мм — это очень компактные устройства, которые впишутся в любой интерьер и не будут акцентировать на себе внимания, выполняя свою основную задачу — раздачу стабильного и быстрого интернета.
На верхушке каждого модуля помещено название бренда небольшим шрифтом серого цвета. Какие-либо внешние антенны отсутствуют, что придает устройствам дополнительную эстетику минимализма. На передних торцах Halo H50G предусмотрено наличие индикаторов состояния, а на задних расположены все основные разъемы, слева направо: питание, три LAN/WAN порта, которые автоматически определяют тип соединения и кнопка сброса настроек. Что касается последнего элемента, он утоплен в небольшое отверстие, исключающие случайные нажатия.
На нижней поверхности размещены вентиляционные отверстия, обеспечивающие модулям охлаждение. Там же наклейки с полезной информацией: серийный номер, MAC, а также данные для соединения по умолчанию.

Установка и настройки

Mercusys Halo H50G

Настройка осуществляется с помощью мобильного приложения. Сразу стоит отметить, что она очень простая, поэтому вам не придется читать много текста. Скачиваем программу Mercusys в App Sroe или Google Play.

После запуска приложения принимаем все необходимые условия и создаем учетную запись Mercusys с помощью электронной почты. Не забудьте задать к своему аккаунту сложный пароль.

Настройка

В случае первичной настройки сначала включаем только один модуль Mercusys Halo H50G. Подключите питание и кабель интернет-провайдера. Если все сделано правильно — индикатор мигает синим цветом.
Приложение предложит использовать временную сеть для соединения с модулем. Далее необходимо выбрать тип подключения и задать настройки Wi-Fi. На следующем этапе начнется подключение остальных модулей Halo H50G. Процедура подключения примерно соответствует предыдущим этапам — выбираем для «кубиков» нужное место, подключаем питание и добавляем их в приложении. Если все сделано по инструкции — замигает синий индикатор и устройства объединятся в сеть Mesh.

Сеть

Mercusys Halo H50G

Для тестирования скорости и покрытия мы использовали наш стандартный метод с помощью приложения Speedtest.net. Сначала мы разместили модули в оптимальных, на наш взгляд, местах для квартиры, а затем замерили скорость в каждой комнате.

Для замеров использовался iPhone 13. С результатами тестирования и соответствующими скриншотами показателей вы можете ознакомиться ниже. Размещение модулей мы отметили звёздочками: прихожая, спальня и гостиная.

План

Замеры
  • Первый замер в спальне (скорость скачивания/выгрузки): 382/430 Мбит/с
  • Второй замер в ванной комнате: 195/202 Мбит/с
  • Третий замер в гостиной: 356/412 Мбит/с
  • Четвертый замер на кухне: 314/214 Мбит/с
Заявленная скорость провайдера в пределах 450 Мбит/с. Как видно из результатов теста небольшая потеря сигнала возникла только в ванной комнате. Скорее всего это обуславливается двумя вентиляционными шахтами по бокам. В целом Mercusys Halo H50G демонстрирует высокую скорость беспроводного соединения и стабильное покрытие. Важно понимать, что чистых «лабораторных» результатов добиться таким методом довольно сложно. Большое количество гаджетов с модулем Wi-Fi и соседские беспроводные сети оказывают влияние на результаты.

Технические характеристики
  • Беспроводные стандарты: IEEE 802.11 a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
  • Максимальные скорости: 1.300 Мбит/с на 5 ГГц, 600 Мбит/с на 2,4 ГГц
  • Безопасность: WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Протокол mesh: 802.11k/v/r
  • Режимы работы: Роутер, точка доступа
  • Типы WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
  • Гостевые сети: 2,4 ГГц и 5 ГГц
  • Габариты одного модуля: 88 × 88 × 88 мм
  • Стоимость: от 11 990 р.
  • Гарантия: 3 года
  • Родительский контроль: ограничение времени и блокировка неподходящего контента, возможность создания уникальных профилей для каждого члена семьи
  • Порты: 3 гигабитных WAN/LAN с автоопределением на каждом устройстве Halo
  • Поддержка QoS (технология предоставления различным классам устройств трафика разных приоритетов): Да
  • IPTV: Да, поддержка на основном модуле для подключения ТВ-приставки.

Заключение

Mercusys Halo H50G

Важно понимать, что технология сетей Mesh в первую очередь предусмотрена для крупных помещений. Mercusys Halo H50G — это доступная система из трех модулей, которая обеспечит высокой скоростью и стабильным покрытием просторную квартиру или загородный дом с парком из более 100 устройств.

В качестве основных преимуществ отметим минималистичный дизайн, простоту настройки и 3 года гарантии от производителя. Таким образом, получается система с достойным соотношением стоимости и функциональности, а это один из главных критериев в выборе сетевого оборудования.

Узнать больше о системе Mercusys Halo H50G


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