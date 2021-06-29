

Весной 2021 года Яндекс.Маркет пересмотрел формат работы и превратился в полноценный маркетплейс. Мы решили разобраться в этих изменениях и понять, какую пользу они несут для обычных покупателей.



Что произошло



Яндекс.Маркет перешел с рекламного формата на формат маркетплейса. Раньше сервис просто показывал многие товары, а для их покупки нужно было переходить на сайты разных продавцов. Это не очень удобно. Например, вы находите на Маркете подходящий смартфон, смотрите характеристики, читаете отзывы — все отлично, хотите купить. Вы переходите из Маркета в интернет-магазин — и оказываетесь на другом сайте, со своим интерфейсом и правилами. Перед заказом нужно понять, какие есть способы оплаты, сколько стоит доставка — и много что еще. Все это может утомить и оттолкнуть от покупки.



Главная цель Маркета как маркетплейса — помочь пользователю найти все нужное и купить в одном месте. В таком случае не приходится тратить время на посещение разных сайтов и гадать, какие именно товары можно заказать прямо на Маркете, а какие нет. Больше не нужен и раздел «Покупки», в котором раньше были собраны товары, доступные для заказа прямо на Маркете. Теперь такие товары маркетплейс показывает в первую очередь.



На самом деле, Маркет стал переходить на формат маркетплейса не прямо сейчас, а несколько раньше — и вы уже могли это заметить. Но основные изменения намечены на конец июня. Большая часть товаров из категории электроники, бытовой техники и компьютеров будет продаваться только напрямую через Маркет. Сервис продолжит показывать товары и в рекламном формате, но только те, которых пока нет в продаже на самом маркетплейсе.







В формате маркетплейса продавцы могут работать с Яндекс.Маркетом по четырем моделям:

Магазин хранит товары у себя на складе и сам развозит заказы.

Продавец привозит упакованный заказ в сортировочный центр Маркета, а доставляет его маркетплейс.

Продавец передает Маркету всю операционную работу.

Магазин комбинирует продажи со своего склада и склада маркетплейса. Кстати, у Маркета сейчас в РФ более 40 сортировочных центров, 4 склада, общая логистическая мощность — 120 тыс. кв. м., 4000 пунктов выдачи заказов и 2000 постаматов.



Что изменилось для покупателей



Товары разных продавцов теперь можно положить в одну корзину. Это позволяет покупать товары из разных магазинов в одном месте.



Интерфейс Маркета стал удобнее, а от просмотра характеристик товара до его приобретения теперь всего несколько кликов. Вот основные принципы нового формата:

удобство одновременной покупки нескольких товаров в разных магазинах;

разные способы доставки,

экосистема Плюса, в том числе начисление баллов за покупки на Маркете. Мы решили проверить работу Яндекс.Маркета и купить несколько товаров из разных категорий. В нашей корзине оказались: геймпад Xbox Series, беспроводные наушники Beats Flex и весы Xiaomi. Можно приступить к оплате и выбору доставки.







В формате маркетплейса продавцы могут работать с Яндекс.Маркетом по четырем моделям:Кстати, у Маркета сейчас в РФ более 40 сортировочных центров, 4 склада, общая логистическая мощность — 120 тыс. кв. м., 4000 пунктов выдачи заказов и 2000 постаматов.Товары разных продавцов теперь можно положить в одну корзину. Это позволяет покупать товары из разных магазинов в одном месте.Интерфейс Маркета стал удобнее, а от просмотра характеристик товара до его приобретения теперь всего несколько кликов. Вот основные принципы нового формата:Мы решили проверить работу Яндекс.Маркета и купить несколько товаров из разных категорий. В нашей корзине оказались: геймпад Xbox Series, беспроводные наушники Beats Flex и весы Xiaomi. Можно приступить к оплате и выбору доставки.

При оформлении заказа открывается окно с разными способами доставки: самовывоз из пункта выдачи заказов, курьером или почтой. Один из пунктов находится прямо в моем доме, и я выбрал самовывоз, чтобы забрать заказ в удобное мне время.



Для разных товаров в одном заказе можно выбрать отдельные способы доставки. Например, часть покупки получить с курьером, а оставшиеся товары забрать в пункте выдачи. Это очень удобно, когда заказываешь что-то не на свой адрес.



Помимо вышеперечисленных возможностей, у Яндекс.Маркета есть «Доставка по клику», которой занимается Яндекс.Доставка. «Доставка по клику» позволяет получить заказ в удобный момент в течение 20 минут, а не ждать курьера весь день.



Работает это следующим образом: при оформлении заказа на Маркете нужно выбрать доставку «По клику, когда удобно», а затем указать удобную дату и оплатить заказ. Дальше покупка поступает на ближайший пункт хранения — в Яндекс.Лавку или пункт выдачи заказов Яндекс.Маркета. После этого можно вызвать курьера в течение 3 дней — он принесет покупку через 20 минут. Если заказ приедет в Лавку, то к нему можно будет добавить еще и свежие продукты.



Две посылки, как и сказал Яндекс.Маркет, я получил на следующий день — 27 июня при оформлении заказа 26-го, а третий товар поступил в пункт выдачи 28-го. Получается, что сервис уложился в два дня.



Проверка показала, что формат маркетплейса точно идет Маркету на пользу. Все происходит на одной площадке, быстро и удобно. Скорее всего, постоянные пользователи оценят нововведения. А вот новым клиентам может не хватить простой возможности купить товары разных продавцов через одну корзину — и для привлечения их внимания понадобится что-то еще. Что именно это будет — поживем, увидим.





