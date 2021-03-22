OnePlus 9 Pro

Всего один день отделяет серию OnePlus 9 от запуска. Несмотря на это, производитель решил раскрыть дополнительную информацию о своих грядущих устройствах.

Компания представила новую расцветку под названием Pine Green для OnePlus 9 Pro. По словам производителя, во время её создания они вдохновлялись миром природы. Вместе глянцевой отражающей задней панели смартфон получил поверхность из стекла с матовой пленкой под ним. OnePlus утверждает, что конечный результат будет «таким же мягким и гладким, как кажется».
Бренд также возвращает чехол OnePlus Droid, который дебютировал вместе с выходом модели 5T. Глава компании Пит Лау поделился рендером аксессуара в своем твиттере.


Чехлы для OnePlus 9


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Источник:

Androidauthority Androidauthority

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