





Now you can get your wish. pic.twitter.com/kG2gbd69Xw — Pete Lau (@PeteLau) March 19, 2021







Всего один день отделяет серию OnePlus 9 от запуска. Несмотря на это, производитель решил раскрыть дополнительную информацию о своих грядущих устройствах.Компания представила новую расцветку под названием Pine Green для OnePlus 9 Pro. По словам производителя, во время её создания они вдохновлялись миром природы. Вместе глянцевой отражающей задней панели смартфон получил поверхность из стекла с матовой пленкой под ним. OnePlus утверждает, что конечный результат будет «таким же мягким и гладким, как кажется».Бренд также возвращает чехол OnePlus Droid, который дебютировал вместе с выходом модели 5T. Глава компании Пит Лау поделился рендером аксессуара в своем твиттере.