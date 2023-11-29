OPPO назвала дату начала продаж складных смартфонов Find N3 в России

“OPPO уже добилась выдающихся результатов на мировом рынке складных смартфонов. Я уверен, что новая серия Find N3 также войдет в историю как успешная и востребованная. Каждый аспект новинок соответствует потребностям пользователей: дизайн, камеры, производительность, надежность. Мы объединили передовые в отрасли разработки и инновации с современным дизайном. Я рад сообщить, что 5 декабря российским пользователям будет доступна для покупки серия Find N3”, – сообщил Фред Фан, Генеральный директор компании DS Communication, официального дистрибьютора устройств OPPO в России.

В рамках конференции Tech Week 20023 компания OPPO рассказала о главных трендах российского рынка складных смартфонов и объявила о скором запуске новой линейки Find N3 в России.Напомним, OPPO Find N3 — флагманский смартфон бренда с 7,82-дюймовым складным AMOLED-дисплеем LTPO с частотой обновления 1-120 Гц, внешним 6,31-дюймовым AMOLED-экраном, топовым чипом Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ.На задней панели расположены три камеры с основным сенсором Sony LYTIA-T808 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и телеобъективом на 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Кроме того, в смартфоне установлены две селфи-камеры — внутренняя на 20 Мп и внешняя на 32 Мп.Второй новинкой в обновленной серии стала раскладушка OPPO Find N3 Flip с 6,8-дюймовым гибким AMOLED-экраном, 3,26-дюймовым внешним дисплеем, чипом MediaTek Dimensity 9200 и 12 ГБ ОЗУ.OPPO Find N3 Flip предлагает основную камеру на 50 Мп, сверхширик на 48 Мп и телевик на 32 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп.Продажи серии OPPO Find N3 в России стартуют с 5 декабря 2023 года. Новинки будут доступны эксклюзивно в М.Видео.