Покупатель пожаловался, что Ozon прислал ему «ведро с гайками» вместо топового смартфона Samsung

Один из пользователей Ozon рассказал неприятную историю, которая приключилась с ним недавно. Он купил Samsung Galaxy S23 Ultra на подарок и не стал вскрывать коробку в ПВЗ, о чём сильно пожалел впоследствии.
Продавцом был не какой-нибудь сомнительный ИП-однодневка, а сам Ozon, вес отправления примерно соответствовал тому, что должно быть, но на коробке не было плёнки, хотя пломбы присутствовали. Покупатель подарил смартфон тому, для кого он предназначался, а когда они вскрыли коробку, то увидели «ведро с гайками», а точнее — шестигранник и россыпь каких-то металлических штуковин.
Он тут же побежал в ПВЗ, где ему помогли оформить заявку на возврат денежных средств, но через пару дней от Ozon пришёл отказ. Он снова обратился в поддержку, где ему сказали, что закрытие заявки было формальным, и сейчас маркетплейс разбирается с произошедшим и пока не принял никакого решения относительно возврата.
Samsung Galaxy S23 Ultra продаётся на Ozon примерно по 80 тысяч рублей, и пока неизвестно, получит ли покупатель свои деньги обратно или останется ни с чем. Даже если в возврате откажут, это будет вполне объяснимо, ведь очень сложно выяснить, где произошла подмена — у поставщика, на пути следования в ПВЗ или у покупателя.
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