



В августе 1981 года был выпущен компьютер IBM 5150. Он продавался за 1565 долларов в базовой конфигурации, то есть был вполне доступным даже для частных покупателей (не организаций). Его торговое название Personal Computer («Персональный компьютер») стало нарицательным для всех подобных устройств, а его появление навсегда изменило компьютерный рынок.



IBM 5150 был создан командой инженеров IBM в режиме строгой секретности за четыре месяца — к осени 1980 года. Весной 1981 года началось его массовое производство.



Продажи IBM 5150 были открыты 12 августа 1981 года. Компьютер был заключён в относительно компактный корпус, весил около 23 кг, комплектовался клавиатурой и в базовой комплектации предлагал следующие характеристики:





8-битный микропроцессор Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц

16 килобайт оперативной памяти

Дисковод для дискеты 5,25 дюйма объёмом 160 или 320 килобайт

Порты для подключения кассетного магнитофона или

Монохромный видеоадаптер

Клавиатура IBM Model F с 83 клавишами

Монохромный монитор IBM 5151

Динамик с программируемой частотой воспроизведения звука

За дополнительные деньги можно было приобрести монитор (монохромный или цветной), видеоадаптер с поддержкой 16 цветов, порты для подключения периферии, ещё один дисковод, игровой адаптер, принтер и набор приложений, в том числе текстовый редактор. Также продавались карты памяти на 32 или 64 килобайта, с помощью которых память компьютера можно было увеличить до 256 килобайт.За два десятилетия до появления IBM 5150 компания IBM производила компьютеры, которые могли стоить по 9 миллионов долларов, причём для них требовалось огромное вентилируемое помещение, а обслуживанием занимался персонал из 60 человек. IBM 5150 — не первый персональный компьютер, до него IBM выпустила модель IBM 5100, но она стоила за 20 тысяч долларов, поэтому её приобретали в основном организации, а не частные пользователи.В первый месяц IBM продала 40 тысяч компьютеров IBM 5150, а за 1983 год более 750 тысяч, что принесло ей более 4 миллиардов долларов выручки. Примерно 50% покупателей брали устройство для использования дома. IBM стала лидером рынка персональных компьютеров, однако открытость платформы IBM PC сыграла с ней злую шутку. На рынке появились «IBM-совместимые» компьютеры других производителей, и такие компании как Compaq, Atari, Commodore, Acorn и HP, постепенно почти полностью вытеснили IBM с рынка персональных компьютеров.





