





Немецкий автомобильный концерн Porsche представил две модели электровелосипедов. Это его первые продукты в данной категории.Porsche выпустит модель Porsche Sport, предназначенную для повседневной городской езды по асфальту, а также Porsche Cross для катания по грунтовой дороге и бездорожью за городом.Обе модели двухподвесные (с передним и задним амортизаторами), с лёгкими карбоновыми рамами, передними и задними фарами, гидравлическими дисковыми тормозами Magura-MT Trail. Аккумулятор встроен в раму, поэтому она шире, чем у обычных велосипедов, а на заднее колесо установлен двигатель Shimano EP8, позволяющий разгоняться до 25 км/ч. Когда мощности мотора не хватает (например, при подъёме в гору) или при разряженном аккумуляторе для движения можно задействовать педали. У первой модели резина со слабым протектором, который позволяет хорошо разгоняться на ровной и твёрдой поверхности, а на вторую установлены более цепкие и агрессивные покрышки. Наличие мотора и аккумулятора сказалось на массе велосипедов, они весят примерно по 22 кг, то есть почти в два раза тяжелее обычных велосипедов с карбоновой конструкцией.Электровелосипед Porsche Sport будет продаваться за 10700 долларов, а Porsche Cross оценен дешевле — 8549 долларов. В пересчёте на российскую валюту получается 795,5 и 635,5 тысяч рублей. Продажи начнутся этой весной.