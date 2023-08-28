Почему автомобили дорожают в 2,5 раза, пока едут из Китая в Россию? Вот наглядное объяснение

Александр


Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин наглядно продемонстрировал, почему произведённые в Китае автомобили стоят в России в несколько раз дороже, чем в родной для них стране. Подсчёт производился на примере модели Jetta VA3.

В Китае этот автомобиль стоит около 900 тысяч рублей, а когда её привозят в Россию, цена взлетает почти в 2,5 раза — до 2,2 млн рублей. И дело тут вовсе не в жадности дилера, его наценка не столь велика.



К стоимости автомобиля в Китае добавляются расходы более чем по десяти статьям. Так, приходится оплачивать НДС, лицензирование и установку системы ЭРА/ГЛОНАСС, таможенное оформление и пошлину, утильсбор и сертификат безопасности. В общей сложности официальные сборы за эту модель составляют около 730 тысяч рублей. Ещё в 240 тысяч рублей обходится доставка, дистрибьютор наценивает от 7 до 10% (около 180 тысяч рублей) и дилер добавляет ещё от 5 до 7% (примерно 140 тысяч рублей). На каждом этапе происходит подорожание, и в результате российский потребитель приобретает автомобиль намного дороже, чем его китайский товарищ.

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Комментарии

+576
franzisonfire
Козлы
Вчера в 23:30
#
–693
NYX
Какая дикая пuздоболия. И недвижка просто так получается взлетела в одночасье.
Вчера в 23:48
#
Misha Gynin
–40
Misha Gynin
Стопэ ребята, вы сейчас признаетесь что это не новые российские автомобили 😳 успели собрать вещи и купить билеты в другую страну 😏
28 минут назад
#