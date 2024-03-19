Backbone выпустила обновлённый геймпад для старых iPhone

Фархад
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Компания Backbone представила улучшенную версию фирменного геймпада Backbone One для iPhone с магнитными адаптерами и новой крестовиной.

Девайс совместим со всеми iPhone с портом Lightning, а производитель заявляет, что он станет отличным дополнением к геймерскому сетапу с iPhone 14.

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Backbone One (2-го поколения) сохранил ту же конструкцию, но теперь в рукоятки встроены магнитные адаптеры, которые позволяют использовать iPhone любого размера в любом чехле. В комплект поставки входят несколько разных адаптеров, которые совместим с большинством самых популярных чехлов.

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Кроме того, рукоятки стали немного более эргономичными, а обновленная крестовина теперь срабатывает точнее по сравнению с первым поколением геймпада.

Новинка уже доступна в некоторых странах по цене $99,99. Скорее всего, Backbone One (2-го поколения) появится и в России в ближайшие дни.
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Источник:
9to5Toys
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