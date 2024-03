Backbone выпустила обновлённый геймпад для старых iPhone

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Компания Backbone представила улучшенную версию фирменного геймпада Backbone One для iPhone с магнитными адаптерами и новой крестовиной.Девайс совместим со всеми iPhone с портом Lightning, а производитель заявляет, что он станет отличным дополнением к геймерскому сетапу с iPhone 14.Backbone One (2-го поколения) сохранил ту же конструкцию, но теперь в рукоятки встроены магнитные адаптеры, которые позволяют использовать iPhone любого размера в любом чехле. В комплект поставки входят несколько разных адаптеров, которые совместим с большинством самых популярных чехлов.Кроме того, рукоятки стали немного более эргономичными, а обновленная крестовина теперь срабатывает точнее по сравнению с первым поколением геймпада.Новинка уже доступна в некоторых странах по цене $99,99. Скорее всего, Backbone One (2-го поколения) появится и в России в ближайшие дни.