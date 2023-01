Porsche выпустила магнитолы с поддержкой Apple CarPlay для классических моделей Cayenne, Cayman, Boxster и 911

911 (997) — модели с 2005 по 2008 год;

Boxster/Cayman (987) — модели с 2005 по 2008 год;

Cayenne (955/957) — модели с 2003 по 2008 год.

Немецкий автопроизводитель Porsche продолжает внедрять платформу Apple CarPlay в свои автомобили начала 2000-х.Компания предлагает на выбор заводские магнитолы Porsche Classic Communication Management (PCCM) с 3,5-дюймовым экраном и Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) с 7-дюймовым дисплеем.Новые магнитолы Porsche с размером 2DIN одобрены для следующих автомобилей:Кстати, современные магнитолы поддерживают не только CarPlay, но и Android Auto, USB-подключение, SiriusXM и Bluetooth. В моделях Porsche 911, Boxster и Cayman гаджет может сохранять настройки для фар, стеклоочистителей, климат-контроля и системы блокировки.Новые магнитолы PCCM Plus с CarPlay уже доступны для заказа в некоторых дилерских центрах Porsche по цене от $1500.