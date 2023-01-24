Porsche выпустила магнитолы с поддержкой Apple CarPlay для классических моделей Cayenne, Cayman, Boxster и 911

Фархад


Porsche CarPlay

Немецкий автопроизводитель Porsche продолжает внедрять платформу Apple CarPlay в свои автомобили начала 2000-х.

Компания предлагает на выбор заводские магнитолы Porsche Classic Communication Management (PCCM) с 3,5-дюймовым экраном и Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) с 7-дюймовым дисплеем.

Porsche CarPlay

Новые магнитолы Porsche с размером 2DIN одобрены для следующих автомобилей:
  • 911 (997) — модели с 2005 по 2008 год;
  • Boxster/Cayman (987) — модели с 2005 по 2008 год;
  • Cayenne (955/957) — модели с 2003 по 2008 год.
Porsche CarPlay

Кстати, современные магнитолы поддерживают не только CarPlay, но и Android Auto, USB-подключение, SiriusXM и Bluetooth. В моделях Porsche 911, Boxster и Cayman гаджет может сохранять настройки для фар, стеклоочистителей, климат-контроля и системы блокировки.

Новые магнитолы PCCM Plus с CarPlay уже доступны для заказа в некоторых дилерских центрах Porsche по цене от $1500.

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Источник:
Porsche
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Комментарии

+62
MRS
👏
час назад в 00:20
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Вася Вотафаков
+5457
Вася Вотафаков
Мне кажется от каенов в этих годах уже активно избавляются. Ибо вложения в него превышают остаточную стоимость. А тут еще магнитолу за сотку 🤔🤣
50 минут назад
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