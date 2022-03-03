Близится 8 марта — еще один повод порадовать любимых женщин вниманием. В этой небольшой заметке мы подготовили 6 идей функционального и технологичного подарка, который будет радовать в течение долго времени.Найти достойные TWS-наушники за 3000 рублей сложно, чтобы при этом они были от A-бренда — вообще невозможно. Но кажется мы нашли такой вариант — это Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds.Наушники интересны прежде всего автономностью. Вместе с чехлом они работают до 24 часов при воспроизведении аудио непрерывно. Без футляра наушники держатся до шести часов при аналогичной нагрузке.Из других плюсов — управление касаниями, что редкость для начального ценового уровня. Помимо этого, наушники оснащены шумоподавлением, однако оно работает только во время приема вызовов по сотовой связи, при прослушивании музыки уже нет. Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds — отличный выбор для знакомства с сегментом беспроводных гарнитур.Умные часы от популярного производителя носимых устройств. Диагональ дисплея в устройстве составляет 1,65 дюйма, разрешение — 348 x 442 точки. Благодаря ему мы получаем большую и четкую картинку.К плюсам аксессуара относится автономность — он работает до семи дней в классическом режиме, удобно, когда нужно знать время, но поблизости нет розеток. А также стильный вснешний вид и огромная количество различных циферблатов, которые можно менять под настроение и образ.Amazfit старается делать смарт-часы самостоятельными устройствами. На эту модель можно скачать музыку во встроенную память и слушать во время тренировки, как через динамик, так и через bluetooth-наушники. Часы оснащены GPS, что позволяет им детально анализировать маршрут без телефона поблизости. Есть микрофон и функция приема вызовов. Однако тут без мобильного устройства не обойтись, часы могут только транслировать звук.

Фитнес-трекер Huawei Band 6

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Уменьшенная версия вышеупомянутой модели. Здесь диагональ экрана составляет 1,55 дюйма. Она является самой миниатюрной в линейке.GTS 2 mini интересны функциональностью датчиков и программного обеспечения. Здесь есть возможность вести календарь женских циклов и полезная функция «Дыхание», благодаря которой гаджет помогает восстановить дыхание в стрессовой ситуации.В остальном функциональность встроенных датчиков стандартная. Они позволяют измерять традиционные показатели вроде пройденного расстояния, потраченных калорий и пр. Кроме того, они умеют анализировать частоту сердечных сокращений (ЧСС), уровень насыщения крови кислородом и качество сна. Доступны более 70 спортивных режимов.Универсальный ультрабук, который подойдет как для развлечений, так для удаленной работы благодаря эргономичному корпусу и достойных задач за счет высоких характеристик.Начнем с экрана. Диагональ — 14 дюймов, соотношение сторон — 16:10, отображает 100% оттенков из палитры DCI-P3, имеется сертификат Pantone, указывающий на точную цветопередачу. Все это делает дисплей пригодным для потребления и создания контента. Экран доступен в двух вариантах — с разрешением 2880 х 1800 писклей или с 3840 х 2400.Процессор — Intel Core 11-го поколения (i5 или i7 в зависимости от комплектации), видеокарта дискретная — NVIDIA GeForce MX450, что позволяет решать ресурсоемкий задачи, вроде видеомонтажа с цветокоррекцией.Теперь к дизайну и эргономике. Ноутбук оснащен шарниром ErgoLift. В открытом состоянии он автоматически приподнимает на 3 градуса клавиатуру — так удобнее работать, а охлаждение системы осуществляется эффективнее. Кроме того, лэптоп открывается на 180 градусов. Рамка ноутбука тончайшая. Сочетание относительно большого экрана и компактного корпуса делает ноутбук одновременно удобным для переноса и функциональным.Браслет, внешне похожий на смарт-часы. Мы привыкли, что у фитнес-трекеров тонкие микроскопические экраны, на которые умещаются только время и пульс. В 2021 году производители разорвали шаблоны.Плюса у такого дизайна два. Аксессуар кажется более стильным и солидным — часы смотрятся дороже, чем фитнес-трекеры. Кроме того, элементы интерфейса больше, чем на условном Xiaomi Mi Band 6 — читать уведомления, отслеживать физическую активность, смотреть на данные виджетов удобнее. Новых возможностей увеличенный дисплей не дает, зато улучшает пользовательский опыт, который фитнес-трекеры уже предложили.По остальным параметрам браслет просто держит уровень: автономность высокая — до двух недель без подзарядки, корпус легкий и удобный, программ тренировок много (96 режимов), графики в Huawei Health понятные.Популярная модель роботов-пылесосов на AliExpress. Таковой она стала благодаря лояльности к бренду, а также сочетанию цены и качества — робот стоит до 15 тысяч рублей, при этом он поддерживает сухую и влажную уборки, имеет неплохую мощность.Этот робот-пылесос понравится владельцам Яндекс.Станций и умного дома компании. Он совместим с голосовым ассистентом Алисой, поэтому им можно управлять через смарт-колонку.Максимальный уровень давления у пылесоса — 2200 Па, что позволяет ему убирать даже прилипшую к полу пыль. Для сборки мусора в него установлен контейнер объемом 0,6 л, а для протирки пола влажной тряпкой предусмотрен резервуар для воды емкостью 0,2 л.Есть четыре режима всасывания: бесшумный, стандартный, средний и турбо. По умолчанию включается второй. Типа уборки два: сухая и влажная, воды в резервуаре хватает на уборку 15 квадратных метров, далее его нужно заполнять.