





Компания Motorola представила обновлённую версию складного смартфона Razr. Это устройство получило поддержку сетей 5G, хотя стоит дешевле оригинальной модели.Motorola Razr 5G получил процессор Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, аккумулятор ёмкостью 2510 мАч и поддержку 15-ваттной зарядки. На внешней части корпуса размещён экран диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800×600 пикселей, на котором можно отвечать на сообщения, запускать навигацию или плеер, работать с мессенджерами и другими приложениями. Внутри установлен складной экран с гибкой pOLED-матрицей диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2142×876 пикселей.Motorola Razr 5G сохранил узнаваемый дизайн линейки Razr, выпущенной впервые ещё в начале нулевых. В сложенном состоянии смартфон выглядит крайне миниатюрно, а в раскрытом у него довольно большой экран.Основной камере достался 48-мегапиксельный модуль сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1 со светосилой f/1.7, лазерным автофокусом и четырьмя микрофонами для захвата объёмного звука при записи видео. Фронтальная камера 20-мегапиксельная.Смартфон двухсимочный и работает на Android 10. По словам Motorola, экран выдержит более 200 тысяч циклов сгибания и разгибания, чего хватит минимум на 5 лет использования, если открывать смартфон по сто раз в день.Motorola RAZR 5G будет доступен в чёрном, серебристом и бронзовом цветах по цене 1399 долларов (около 106 тысяч рублей). Старт продаж в США, Китае и Европе запланирован на эту осень. Более точная дата не сообщается.