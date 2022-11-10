Представлен смартфон Leica Leitz Phone 2. Его ни с чем не спутаешь, а характеристики — блеск!

Компания Leica представила второй в своей истории смартфон Leitz Phone 2. Он получил топовую начинку и выдающуюся по всем показателям камеру.В Leitz Phone 2 используется один из самых производительных на данный момент процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, OLED-дисплей Sharp Pro IGZO диагональю 6,6 дюйма разрешением 2730×1260 пикселей, переменной частотой обновления (от 1 до 240 Гц) и пиковой яркостью 2000 нит, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ с возможностью увеличения с помощью карты памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой (от 0 до 100% за 100 минут). Также есть модули NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP6X.Фронтальная камера обладает разрешением 12,6 Мп и размещена в небольшом вырезе в верхней части экрана. Главная фишка Leitz Phone 2 — несомненно, основная камера, обладающая двумя модулями. Главный CMOS-сенсор размером 1 дюйм с апертурой f/1.9 и фокусным расстоянием 27 мм снимает с разрешением до 47,2 Мп, а дополнительный датчик глубины для более качественной и быстрой фокусировки имеет разрешение 1,9 мегапикселей. Смартфон может снимать в формате RAW без сжатия и потерь качества, а также поддерживает фирменные режимы съёмки Summilux 28, Summilux 35 и Noctilux 50 с имитацией различных объективов фотоаппаратов Leica.Дизайнеры Leica неплохо поработали над внешним видом Leitz Phone 2. Смартфон получил металлическую рамку с ребристыми гранями для более уверенного хвата.Смартфон производится по заказу Leica компанией Sharp. На следующей неделе он начнёт продаваться в Японии по цене 225 360 иен (около 94 000 рублей), в другие страны он вряд ли будет поставляться.