Leica Смартфоны

Представлен смартфон Leica Leitz Phone 2. Его ни с чем не спутаешь, а характеристики — блеск!

Александр


Компания Leica представила второй в своей истории смартфон Leitz Phone 2. Он получил топовую начинку и выдающуюся по всем показателям камеру.

В Leitz Phone 2 используется один из самых производительных на данный момент процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, OLED-дисплей Sharp Pro IGZO диагональю 6,6 дюйма разрешением 2730×1260 пикселей, переменной частотой обновления (от 1 до 240 Гц) и пиковой яркостью 2000 нит, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ с возможностью увеличения с помощью карты памяти и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой (от 0 до 100% за 100 минут). Также есть модули NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP6X.

Фронтальная камера обладает разрешением 12,6 Мп и размещена в небольшом вырезе в верхней части экрана. Главная фишка Leitz Phone 2 — несомненно, основная камера, обладающая двумя модулями. Главный CMOS-сенсор размером 1 дюйм с апертурой f/1.9 и фокусным расстоянием 27 мм снимает с разрешением до 47,2 Мп, а дополнительный датчик глубины для более качественной и быстрой фокусировки имеет разрешение 1,9 мегапикселей. Смартфон может снимать в формате RAW без сжатия и потерь качества, а также поддерживает фирменные режимы съёмки Summilux 28, Summilux 35 и Noctilux 50 с имитацией различных объективов фотоаппаратов Leica.

Дизайнеры Leica неплохо поработали над внешним видом Leitz Phone 2. Смартфон получил металлическую рамку с ребристыми гранями для более уверенного хвата.

Смартфон производится по заказу Leica компанией Sharp. На следующей неделе он начнёт продаваться в Японии по цене 225 360 иен (около 94 000 рублей), в другие страны он вряд ли будет поставляться.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Leica
Cсылки по теме:
Отваливается Wi-Fi на iOS 16.1? Вот как это исправить
Первый iMac с Retina-экраном скоро признают старьём
Google показала предшественника iPhone 2G. Странный, но что-то в нем есть

Рекомендации

Рекомендации

Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Novitemi Gadgets
–1
Novitemi Gadgets
Мне нравится телефон и я думаю купить его в ближайшее время.
Сегодня в 13:57
#
+4021
Gabriel hate_u
Я так понимаю вы живете в Америке )
час назад в 15:26
#
+341
Geek
Выглядит добренько !
Сегодня в 14:16
#
13den666
+367
13den666
Прикольный дизайн, напоминает N9 от Nokia но тем не менее выглядит по своему интересно, но больше всего удивил дюймовый сенсор, на телефоне, ваще охренеть
Сегодня в 14:16
#
–19
avgur011
Пора поменять на iPhone
Сегодня в 14:16
#