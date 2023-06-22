Представлены новые смарт-часы Amazfit Cheetah и Cheetah Pro для любителей спорта

Суббренд Xiaomi, Huami, выпустил две новые модели смарт-часов — Amazfit Cheetah и Amazfit Cheetah Pro. Обе получили специальный набор функций для бегунов и персонального тренера на базе искусственного интеллекта Zepp Coach.Amazfit Cheetah может похвастаться 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454×454 пикселей, а в модели Cheetah Pro установлен 1,45-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×480 пикселей.Базовая версия часов получила легкий безель из карбона и ремешок из жидкого силикона, а в «Прошке» используются более премиальные материалы — безель из титанового сплава и влагоотталкивающий нейлоновый ремешок.Обе модели рассчитаны на работу в экстремальных условиях и обладают впечатляющим показателем водонепроницаемости в 5 АТМ, что позволяет погружаться в них под воду на глубину до 50 метров.Отдельно производитель отмечает время автономной работы: базовые Cheetah могут проработать до 14 дней без подзарядки, а Cheetah Pro — до 15 дней.Специально для бегунов есть персонализированные планы бега на базе ИИ — Zepp Coach. Приложение корректирует планы по целям еженедельно с учетом показателей пользователя.Кроме того, в часах предусмотрены базовые функции мониторинга состояния здоровья — отслеживание сна, стресса, уровня кислорода в крови и сердечного ритма. Также гаджеты поддерживают более 150 спортивных режимов и в них можно загрузить музыку для прослушивания в автономном режиме.Amazfit Cheetah уже доступны в некоторых странах по цене $230, а модель Cheetah Pro обойдётся в $300.