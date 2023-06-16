Представлены новые смарт-часы Amazfit Pop 3S с большим экраном, солидным дизайном и копеечным ценником

Бренд-партнёр Xiaomi, Huami, анонсировал новые смарт-часы Amazfit Pop 3S с самым большим дисплеем среди всех носимых устройств компании. Новинка предлагает 1,96-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 410x502 пикселей и функцией Always-On Display (AOD). Из коробки предустановлено более 100 циферблатов, но при желании можно загрузить новые.Рама часов изготовлена из цинкового сплава, а кнопки из нержавеющей стали. Amazfit Pop 3S поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, а также отслеживают уровень кислорода в крови, стресса и сна.Устройство также распознаёт более 100 видов тренировок и защищено от влаги и пыли по стандарту IP68. Часы подключаются к смартфону по Bluetooth 5.2, а благодаря встроенному динамику с Pop 3S можно отвечать на звонки. Аккумулятор ёмкостью 300 мАч рассчитан на 12 дней обычного использования.Из минусов — отсутствие встроенного GPS и NFC. Жирнейший плюс — цена в 3499 индийских рупий (~3500 рублей) за версию с силиконовым ремешком и 3999 рупий (~4000 рублей) за модель с металлическим ремешком. Пока девайс доступен только в Индии. Ждём, когда часы появятся на AliExpress.