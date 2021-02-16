





Motorola представил два новых смартфона начальной категории. Они получили современный дизайн, большие экраны, набор из нескольких камер, аккумуляторы с высокой ёмкостью и защиту от брызг по стандарту IP52.В Moto G30 используется 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 пикселей с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом для фронтальной камерой, процессор Snapdragon 662, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Также в наличии модули LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, FM и 3,5-мм аудиовыход. Фронтальная камера 13-мегапиксельная, а в основной установлен датчик на 64 Мп с объективом F/1,7 и три дополнительных сенсора (сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера и две 2-мегапиксельные камеры для определения глубины сцены и макросъёмки).Moto G10 обладает примерно таким же экраном и получил экран той же диагонали и разрешение, но с уменьшенной до 60 Гц частотой обновления, более слабый процессор Snapdragon 460, только 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 или 128 ГБ и зарядку мощностью лишь 10 Вт. Фронтальная камера у него 8-мегапиксельная, а основная тройная и делает снимки с разрешением до 48 Мп.Сколько будут стоить эти смартфоны, пока неизвестно, но судя по характеристикам — очень доступно. Дата старта продаж тоже не сообщается.