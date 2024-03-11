Выпущена AphyOS — как Android, только лучше

Александр



Швейцарские разработчики представили операционную систему AphyOS. Её предлагается использовать в смартфонах и планшетах вместо Android.

Точно так же, как Android, AphyOS основана на открытом исходном коде Android Open Source Project (AOSP), но не содержит пакет Google Mobile Services (GMS), поэтому лишена различных трекеров и «жучков», передающих пользовательскую информацию компании Google. Благодаря этому, пользователь получает контроль над приватностью и сильнее защищён от слежки. По части приватности AphyOS можно считать улучшенным аналогом Android. Однако у новой ОС есть и недостатки — например, невозможность полноценно пользоваться некоторыми приложениями Google, завязанными на GMS (в том числе «Google Картами», «Play Маркетом» и YouTube).



Установить AphyOS вместо Android самостоятельно не получится. В настоящее время разработчики ищут партнёров, которые согласятся лицензировать эту операционную систему для своих устройств. Это могут быть как производители смартфонов и планшетов, так и организации, которым важна усиленная приватность сотрудников.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Внезапно: пользователи Android больше не хотят переходить на iPhone. Что случилось?
На Android приходит главная фича iPhone, iPad и Mac. «Яблочное рабство» уйдет в прошлое
Мошенники взвоют от этого нововведения Android

Рекомендации

Рекомендации

«Google Карты» обновились и теперь работают по-новому
OneUI 6.0 порадовала владельцев Samsung Galaxy уникальной опцией. Пользователи айфонов завидуют!
В «Сбере» появилась возможность, которой сильно не хватало после ухода Apple Pay и Google Pay
Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+27
boltenkovdenis
Нет гарантии , что и эти не уйдут в сторону денег, . Когда то ,все эти системы (программы), изобретали ради помощи человеку, но все скатилось в плоскость денег. Каждый стремиться монетизирует свой проект. Ни чего на благо людей.
Вчера в 21:07
#
tellurian
+1552
tellurian boltenkovdenis
Бесплатно мало кто что хочет делать. За чей счёт поддерживать и развивать? Нет у неё будущего имхо
2 часа назад в 21:57
#
+230
Holldann boltenkovdenis
А Вы, наверное, исключительно на благо других людей работаете, добрый самаритянин. В какой фонд зарплату отдаёте?
час назад в 23:01
#