Выпущена AphyOS — как Android, только лучше





Швейцарские разработчики представили операционную систему AphyOS. Её предлагается использовать в смартфонах и планшетах вместо Android.



Точно так же, как Android, AphyOS основана на открытом исходном коде Android Open Source Project (AOSP), но не содержит пакет Google Mobile Services (GMS), поэтому лишена различных трекеров и «жучков», передающих пользовательскую информацию компании Google. Благодаря этому, пользователь получает контроль над приватностью и сильнее защищён от слежки. По части приватности AphyOS можно считать улучшенным аналогом Android. Однако у новой ОС есть и недостатки — например, невозможность полноценно пользоваться некоторыми приложениями Google, завязанными на GMS (в том числе «Google Картами», «Play Маркетом» и YouTube).







Установить AphyOS вместо Android самостоятельно не получится. В настоящее время разработчики ищут партнёров, которые согласятся лицензировать эту операционную систему для своих устройств. Это могут быть как производители смартфонов и планшетов, так и организации, которым важна усиленная приватность сотрудников.



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