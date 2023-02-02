Представлены среднебюджетные смартфоны Oppo Reno8 T и Reno8 T 5G с камерами по 100 Мп

Сегодня, 2 февраля, компания Oppo по-тихому выпустила новые среднебюджетные смартфоны Reno8 T и Reno8 T 5G. Собрали всё, что нужно знать об этих девайсах.оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации сенсора 180 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп. Для среднебюджетных Android-смартфонов такое решение вполне подходит.На задней панели расположены три камеры с основным сенсором на 100 Мп и двумя бесполезными заглушками по 2 Мп для макро и эффекта боке. Вокруг основной камеры есть кольцевой светодиод, который можно использовать для уведомлений о сообщениях и звонках.Модель получила чипсет MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.Кроме того, Oppo Reno8 T предлагает подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиоразъём, порт USB-C и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.Oppo Reno8 T уже поступил в продажу в некоторых странах по цене $365.отличается от LTE-версии изогнутым 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 360 Гц и вырезом под фронталку на 32 Мп по центру.Девайс также получил более мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, основную камеру на 108 Мп и два модуля по 2 Мп для макросъёмки и данных о глубине.Среди прочих особенностей этой модели — подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт.Oppo Reno8 T 5G поступит в продажу в некоторых странах с 10 февраля по цене $430.