Аналитическая фирма IDC опубликовала отчёт о продажах смартфонов в Западной Европе в третьем квартале 2020 года. Самый интересный момент — падение Huawei, которое, впрочем, сложно назвать неожиданным.
Ещё год назад Huawei занимала в Европе третье место по продажам с долей 20%, уступая лишь Samsung и Apple. Теперь этой компании принадлежит 8,8% рынка, из-за чего она сместилась на четвёртое место.
Лидером по-прежнему является Samsung, а Apple находится на втором месте. Третью позицию заняла компания Xiaomi, чьи продажи за года выросли более чем в два с половиной раза. Ещё более феноменальный рост показал бренд Oppo — 566%, хотя его рыночная доля по-прежнему невысокая — 3,1%. На долю других производителей пришлось 11,1% продаж.
Падение спроса на смартфоны Huawei объясняются тем, что на них нет сервисов Google. И если для потребителей в Китае это не представляет никакой проблемы, то для пользователей в других странах мира их наличие или отсутствие зачастую является одним из важнейших критериев при выборе мобильного устройства.
Примерно такая же тенденция наблюдается в России и в остальном мире. Samsung демонстрирует стабильность и заняла в третьем квартале почти треть российского рынка смартфонов. Apple показала 24-процентный рост продаж в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, но даже несмотря на это, сместилась с третьего места на четвёртое. Xiaomi продала почти в два раза больше смартфонов, чем годом ранее, что обеспечило ей около четверти всего рынка. Ситуация с Huawei оказалась очень интересной. Совсем недавно эта компания плотно соперничала с Samsung и по итогам нескольких кварталов даже выбивалась в лидеры. За год её продажи упали на 24%, и теперь она уступает не только Samsung, но и Xiaomi. Тем не менее она с огромным отрывом обгоняет Apple. На пятом месте оказались смартфоны realme, этот бренд за год нарастил свои продажи на феноменальные 1179%. Впрочем, его рыночная доля по-прежнему мала — лишь 2%.
С весны 2019 года компания Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли США, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Huawei не может лицензировать Android с сервисами Google, а дальнейшие обновления Android находятся под вопросом. Huawei развивает собственные сервисы, а в 2021 году планирует обеспечить совместимость своей операционной системы HarmonyOS со смартфонами. Huawei долго не хотела портировать HarmonyOS на смартфоны в надежде на то, что власти США позволят ей возобновить полноценное сотрудничество с Google.
Агентство BusinessStandard прогнозирует, что в 2020 году Huawei займёт 14% общемирового рынка смартфонов, а в 2021 году при условии сохранения санкций со стороны США доля этой компании может упасть до 4%. В надежде спасти свой бизнес Huawei недавно продала бренд Honor, но нет никакой гарантии, что власти США снимут с него санкции и позволят ему лицензировать Android с сервисами Google.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru