В скором времени компания Huawei выпустит HarmonyOS для смартфонов — собственную операционную систему, которая призвана заменить Android на её устройствах. HarmonyOS уже используется в некоторых гаджетах, а её вторая версия будет адаптирована специально под смартфоны и планшеты.
Ранее представители Huawei говорили, что HarmonyOS можно будет установить на те смартфоны, которые обновятся до EMUI 11 на базе Android или будут изначально выпущены с этой версией фирменной оболочки. Китайский сайт ITHome добыл инсайдерскую информацию — список процессоров, смартфоны с которыми в будущем можно будет перевести с Android на HarmonyOS.
- Первая очередь — Kirin 9000 5G
- Вторая очередь — Kirin 990 5G
- Третья очередь — Kirin 990 4G (частично), Kirin 985 и Kirin 820 (частично)
- Четвёртая очередь — Kirin 820 (частично), Kirin 980, Kirin 990 4G (частично)
- Пятая очередь — Kirin 810 и 710 (частично)
Как видно, первыми HarmonyOS получат флагманские смартфоны с ещё не анонсированным процессором Kirin 9000 5G. Вероятно, речь идёт об устройствах серии Mate 40, презентация которых должна состояться этой осенью. Далее новую ОС можно будет поставить на Huawei P40 Pro и другие флагманские и полуфлагманские смартфоны брендов Huawei и Honor.
Очевидно, что Huawei создаёт HarmonyOS максимально совместимой с Android, благодаря чему разработчики смогут с лёгкостью портировать свои проекты с одной платформы на другую, внося в код лишь незначительные изменения. Кроме того, в том случае, если HarmonyOS вдруг не зайдёт ни пользователям, ни разработчикам, Huawei сможет вернуться к использованию Android на своих смартфонах, не беспокоясь о сложностях возврата на прежнюю платформу.
Модификация HarmonyOS 2.0 для смартфонов станет доступна разработчикам приложений к концу 2020 года, тогда же будут выпущены инструменты для создания и портирования приложений и игр. Обычные пользователи смогут переходить с Android на HarmonyOS начиная с января или февраля 2021 года. На китайском рынке эта операционная система носит другое название — Hongmeng OS.
Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, но продолжает выпускать смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты. Власти США методично «душат» бизнес компании, из-за введённых недавно мер она не может закупать электронные компоненты у Samsung, LG и Hynix, а компании TSMC запрещено производить для неё процессоры Kirin. Кроме того, Huawei ограничена в поставках оборудования для сетей 5G не только в США, но и в ряде других стран.
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