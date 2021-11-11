Распродажа 11.11 на AliExpress в самом разгаре. На ней вы можете приобрести фитнес-браслет realme Band 2 по сниженной цене — за $29,99 вместо $32,99. В сочетании с другими скидками, которые предоставляет AliExpress на этой распродаже, цену удастся сделать ещё ниже.
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Фитнес-браслет realme Band 2 появился в продаже лишь недавно, но уже пользуется большим спросом. Это один из лучших гаджетов в данной ценовой категории (а при цене ниже 30 долларов у него почти нет конкурентов).
realme Band 2 обладает крупным сенсорным экраном (больше, чем у большинства фитнес-браслетов), благодаря чему можно наглядно видеть гораздо больше информации. Диагональ его экрана составляет 1,4 дюйма (около 3,5 см) при разрешении 320×176 пикселей. Для измерения пульса используется сенсор GH3011, который отличается высокой точностью и низким уровнем потребления энергии. Ремешок съёмный, при желании его можно заменить на другой
Этот гаджет обладает поддержкой всех возможностей, которые можно ждать от таких аксессуаров: подсчёт шагов, пройденной за день дистанции и потраченной энергии, постоянное измерение пульса, измерение уровня кислорода в крови, сбор данных в нескольких десятках спортивных режимов, напоминания о физической активности и необходимости пить воду, мониторинг качества, отслеживание стресса. Женщины с его помощью могут следить за менструальным циклом (чтобы планировать беременность или, наоборот, эффективнее предохраняться).
Корпус realme Band 2 защищён от воды по стандарту 5ATM, что позволяет не снимать этот браслет в душе или бассейне (но глубоко нырять в нём не рекомендуется). Спортивные режимы включают в себя отслеживание физической активности при ходьбе, беге, велопоездках, игре в футбол, баскетбол, занятиях йогой и т. п. К дополнительным возможностям относятся функции управления плеером на смартфоне, камерой, отображение напоминаний, просмотр информации о погоде, уведомления от приложений и о телефонных вызовах. Интерфейс браслета можно поменять через мобильное приложение realme Link, там же можно тонко настроить его работу (например, периодичность измерения пульса). Приложение доступно на Android и iOS, в нём приводится сводная статистика измерений, а также доступны советы по более эффективному отдыху. Время автономной работы realme Band 2 — до 12 дней.
realme Band 2 можно купить с бесплатной доставкой и возможностью вернуть товар в течение 15 дней после получения без объяснения причин. Новые пользователи получают от AliExpress купон со скидкой на первую покупку.
Купить realme Band 2 на распродаже 11.11
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