Компания Realme выпустила в продажу свой первый робот-пылесос Realme TechLife Robot Vacuum. В честь этого события она проводит на AliExpress распродажу, на которой новинку можно купить по очень низкой цене.
Робот-пылесос Realme TechLife представлен в двух версиях: только с сухой уборкой и ещё и с влажной. Обычная цена первой версии 425,99 доллара, а второй 465,80 доллара. На распродаже можно получить купон, снижающий цену на 96 долларов, а самые удачливые покупатели могут получить скидку 223 доллара на моющую модель — она обойдётся им всего в 243 доллара!
Пылесос строит карту помещения, в которой производится уборка, и запоминает её, чтобы в дальнейшем прибираться ещё эффективнее. Пользователь может сохранить для пылесоса до пяти различных карт и выбрать для каждой из них свой тип уборки. В зависимости от различных условий пылесос может самостоятельно увеличивать силу всасывания (например, в углах и на ковре). Пылесос может двигаться по различным траекториям, в зависимости от того, какая из них обеспечит максимально эффективную уборку.
Мощность силы всасывания регулируется в пределах от 600 до 3000 Па. Время работы пылесоса составляет от 2 до 4 часов, а уровень шума — от 55 до 68 дБ в зависимости от выбранной мощности.
Ёмкость пылесборника составляет 600 мл, чего хватит не несколько уборок помещения в зависимости от уровня загрязнённости. Модель с поддержкой влажной уборки обладает резервуаром для воды ёмкостью 300 мл, а в её комплектацию входят тряпки для протирания пола. Ёмкости для пыли и воды интегрированные, но съёмные, поэтому их можно промывать по мере необходимости.
Для получения скидки 96 долларов используйте промокод 96ROBOT для модели с сухой уборкой или промокод 96ROBOT1 для модели с влажной уборкой — так они обойдутся вам в 329,99 и 369,80 доллара соответственно. При покупке моющей модели в комплектацию входят резервуар для воды и 12 сменных тряпок для протирания пола.
Каждый день Realme отдаёт один пылесос с суперскидкой 223 долларов. Для этого нужно воспользоваться промокодом 22ROBOT с 11 до 12 часов при покупке модели стоимостью 466 долларов. Из обычной цены вычтутся 223 доллара — так вы сможете приобрести пылесос всего за 243 доллара. Эта акция действует по 25 июня, а если покупатель по какой-то причине не выкупит пылесос по супернизкой цене, такая возможность переносится для кого-нибудь другого на следующий день (то есть ежедневно за 243 доллара может быть продан не один пылесос, а больше).
Купить робот-пылесос Realme TechLife
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