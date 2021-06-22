

























96ROBOT

96ROBOT1

22ROBOT







Компания Realme выпустила в продажу свой первый робот-пылесос Realme TechLife Robot Vacuum. В честь этого события она проводит на AliExpress распродажу, на которой новинку можно купить по очень низкой цене.Робот-пылесос Realme TechLife представлен в двух версиях: только с сухой уборкой и ещё и с влажной. Обычная цена первой версии 425,99 доллара, а второй 465,80 доллара. На распродаже можно получить купон, снижающий цену на 96 долларов, а самые удачливые покупатели могут получить скидку 223 доллара на моющую модель — она обойдётся им всего в 243 доллара!Realme TechLife Robot Vacuum — одна из самых удачных и универсальных моделей на рынке. Этот пылесос обладает поддержкой голосового помощника (Google Assistant или Alexa), поэтому его можно запускать в работу голосовой командой. За ориентирование в пространстве и построение карты помещения отвечают 38 датчиков, включая LiDAR, датчики обнаружения препятствий, датчик столкновения, ToF-модуль для сканирования объектов, датчик обнаружения пыли и термометр.Пылесос строит карту помещения, в которой производится уборка, и запоминает её, чтобы в дальнейшем прибираться ещё эффективнее. Пользователь может сохранить для пылесоса до пяти различных карт и выбрать для каждой из них свой тип уборки. В зависимости от различных условий пылесос может самостоятельно увеличивать силу всасывания (например, в углах и на ковре). Пылесос может двигаться по различным траекториям, в зависимости от того, какая из них обеспечит максимально эффективную уборку.Мощность силы всасывания регулируется в пределах от 600 до 3000 Па. Время работы пылесоса составляет от 2 до 4 часов, а уровень шума — от 55 до 68 дБ в зависимости от выбранной мощности.Ёмкость пылесборника составляет 600 мл, чего хватит не несколько уборок помещения в зависимости от уровня загрязнённости. Модель с поддержкой влажной уборки обладает резервуаром для воды ёмкостью 300 мл, а в её комплектацию входят тряпки для протирания пола. Ёмкости для пыли и воды интегрированные, но съёмные, поэтому их можно промывать по мере необходимости.Само собой, после при критичном уровне заряда пылесос самостоятельно находит базу и становится на зарядку. Ёмкость аккумулятора относительно большая — 5200 мАч, его полная зарядка занимает примерно три часа.Для получения скидки 96 долларов используйте промокоддля модели с сухой уборкой или промокоддля модели с влажной уборкой — так они обойдутся вам в 329,99 и 369,80 доллара соответственно. При покупке моющей модели в комплектацию входят резервуар для воды и 12 сменных тряпок для протирания пола.Каждый день Realme отдаёт один пылесос с суперскидкой 223 долларов. Для этого нужно воспользоваться промокодомс 11 до 12 часов при покупке модели стоимостью 466 долларов. Из обычной цены вычтутся 223 доллара — так вы сможете приобрести пылесос всего за 243 доллара. Эта акция действует по 25 июня, а если покупатель по какой-то причине не выкупит пылесос по супернизкой цене, такая возможность переносится для кого-нибудь другого на следующий день (то есть ежедневно за 243 доллара может быть продан не один пылесос, а больше).