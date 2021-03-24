realme 8 (4 + 128 ГБ) — 14 999 рупий (примерно 15 900 рублей)

realme 8 (6 + 128 ГБ) — 15 999 рупий (примерно 16 800 рублей)

realme 8 (8 + 128 ГБ) — 16 999 рупий (примерно 17 800 рублей)

realme 8 Pro (6 + 128 ГБ) — 17 999 рупий (примерно 18 800 рублей)

realme 8 Pro (8 + 256 ГБ) — 19 999 рупий (примерно 21 000 рублей)







Компания realme представила два новых смартфона realme 8 и realme 8 Pro. Они анонсированы в Индии, но будут продаваться почти по всему, включая Россию.realme 8 получил экран Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+, яркостью до 1000 нит и частотой обновления сенсорного слоя 180 Гц. В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Helio G95 с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ. Также в наличии модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная камера состоит из четырёх модулей (64 + 8 + 2 + 2 Мп).Модель realme 8 внешне примерно такая же, но у неё другой процессор (Snapdragon 720G), доступны варианты только с 6 или 8 ГБ ОЗУ (4 ГБ нет), а аккумулятор обладает меньшим объёмом — 4500 мАч (хотя и заряжается намного быстрее от 50-ваттного адаптера). realme 8 получил 108-мегапиксельный главный сенсор в основной камере, а вспомогательные сенсоры и селфи-камера у него такие же, как у младшей модели.Продажи realme 8 и realme 8 Pro начнутся в Индии с 25 марта. Цены: