





Буквально на днях был представлен смартфон realme 8. Продажи уже стартовали и новинку можно приобрести со скидкой, промокодом на которую мы поделимся ниже, а для начала подробно расскажем об устройстве.Новинка получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2400×1080 точек), частотой обновления сенсорного слоя до 180 Гц. Тонкие рамки обеспечивают соотношение площади экрана к поверхности лицевой панели составляет 90,5%.В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Helio G95 с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ. Помимо этого realme 8 получил Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.Основная квадрокамера с поддержкой искусственного интеллекта включает основной сенсор Sony IMX682 на 64 МП, 8-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов), 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и датчик для измерения глубины сцены на 2 МП. Отверстие с фронтальной камерой размещается в левом верхнем углу экрана, а её разрешение составляет 16 МП.Прямо сейчас смартфон realme 8 можно приобрести с приятным ценником. Для этого не забудьте взять купон продавца и применить промокод