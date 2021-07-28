Roborock S7 оснащен технологией VibraRise: совершая до 3000 звуковых вибраций в минуту и автоматически приподнимаясь на ковровых покрытиях, швабра новой модели обеспечивает принципиально новый уровень уборки.
Благодаря этому новая модель от Roborock с первого раза легко справится даже с серьезными загрязнениями. Совмещать сухую и влажную уборку в одном цикле еще никогда не было так просто. Автоматическое распознавание ковров стало возможным благодаря ультразвуковому датчику, а все обнаруженные покрытия с ворсом попадут на карту помещения с первой уборки. При каждом последующем включении S7 будет приподнимать модуль с влажной шваброй на 5 мм, чтобы избежать намокания ковров.
Помимо этого с Roborock S7 улучшится и качество работы в режиме пылесоса. При сохранении впечатляющей мощности всасывания в 2500 Па производитель усовершенствовал центральную щетку. Новый S7 оснащен полностью подвижным механизмом, который обеспечивает максимально плотное прилегание щетки к полу даже на неровных поверхностях. Наряду с отказом от использования щетины и ее заменой на ребра из жесткой резины это позволяет заметно улучшить результат.
Обладая литий-ионным аккумулятором емкостью в 5200 мАч и контейнером для сбора пыли в 470 мл, Roborock S7 может работать до трех часов на одной зарядке. А увеличенный бак для воды, объем которого составляет 300 мл, позволяет убирать на площади до 200 м². Разделить квартиру на комнаты, выбрать зонированную уборку, установить мощность всасывания и подачи воды, а также задать удобное расписание работы устройства по-прежнему можно в мобильном приложении.
Автоматическое распознавание комнат и точная навигация становятся возможными для S7 благодаря установленному LiDAR и дополнительным датчикам распознавания препятствий. Колеса и щетки, которые благодаря использованию системы Scratchsafe защищают покрытие пола от царапин, моющийся фильтр, алгоритмы адаптивных маршрутов уборки, а также автоматическая подзарядка и система Child Lock не оставляют у Roborock S7 слабых мест.
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