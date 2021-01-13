скоростной с частотой обновления 120 Гц и поддержкой разрешения Full HD для динамичных игр

версия с разрешением 4K Ultra-HD благодаря высокой плотности пикселей для творческой работы с компьютерной графикой







Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers представил игровой ноутбук-трансформер ROG Flow X13 с портативным внешним модулем ROG XG Mobile, который содержит мощную геймерскую видеокарту и поддерживает широкий набор интерфейсов. Модуль повышает производительность ноутбука расширяет его возможности.ROG Flow X13 оснащён процессором AMD Ryzen (9 5980HS, 9 5900HS или 7 5800HS), видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6, сенсорным IPS-экраном диагональю 13,3 дюйма (3840×2400 или 1920×1200 пикселей) с защитой стеклом Gorilla, HD-камерой, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твёрдотельным накопителем 512 ГБ или 1 ТБ, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, тремя USB-портами, портом HDMI, портом для подключения модуля ROG XG Mobile и аккумулятором ёмкостью 62 Вт·ч с адаптером питания мощностью 100 Вт. Его габариты 299×222×15,8 мм, масса 1,3 кг.Внешний модуль ROG XG Mobile обладает видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, четырьмя USB-портами, портом HDMI, слотом для карты памяти, разъёмом RJ-45 для подключения проводного интернета и встроенным адаптером питания мощностью 280 Вт. Его габариты208×155×29,6 мм.Дисплей ноутбука способен раскрываться на 360°, что позволяте использовать Flow X13 как планшет или устройство для проведения презентаций. Ноутбук Flow X13 предлагается с дисплеями двух версий: в первом варианте в приоритете частота обновления (120 Гц), во втором — высокое разрешение (4K). В обоих случаях соотношение сторон экрана составляет 16:10.Ноутбук заключен в корпус толщиной 15,8 мм. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы, а заряд батареи можно пополнить от адаптера с USB Type-C. Для удобства в ноутбуке реализована функция авторизации в системе с помощью сканера отпечатка пальцев, как у смартфонов.Несмотря на компактный размер внешнего модуля ROG XG Mobile, в нем размещается мощная игровая видеокарта GeForce RTX 3080, подключаемая к ноутбуку по интерфейсу PCIe 3,0×8, скорость которого превышает возможности Thunderbolt 4. Во внешнем модуле XG Mobile реализована поддержка USB 3.2 Gen2, что позволяет использовать его как док-станцию, а встроенный адаптер питания мощностью 280 Вт служит для питания как самого внешнего модуля, так и ноутбука. Экранный шарнир позволяет раскрывать дисплей ноутбука Flow X13 на 360°, расширяя его возможности.Режим классического ноутбука оптимален для игр и многозадачной работы. С дисплеем, раскрытым на 360°, ноутбук Flow X13 превращается в планшет для просмотра веб-страниц и графического контента, а совместимость с активным стилусом ASUS Pen позволяет делать зарисовки или записывать что-то от руки прямо на экране. Защитное стекло Corning Gorilla надежно оберегает сенсорный экран от царапин и повреждений.Поворотное крепление дисплея также позволяет устанавливать ноутбук Flow X13 на столе шарниром вверх, как палатку. В таком режиме экран обращен к пользователю, а само устройство занимает меньше места на столе. В таком положении не создается препятствий для движения воздушных потоков, создаваемых вентиляторами, и рабочая температура устройства значительно снижается — разница составляет до 8 градусов.Внешний модуль ROG XG Mobile — решение, позволяющее получить графическую производительность настольного геймерского компьютера в форм-факторе портативного ноутбука.Вес этого модуля — 1 кг, а размер 155×208×29 мм. Внутри размещается геймерская видеокарта GeForce RTX 3080, в режиме ROG Boost достигающая тактовой частоты 1810 МГц при энергопотреблении 150 Вт. Видеокарта выполнена по микроархитектуре NVIDIA Ampere с улучшенными функциональными блоками, включая RT-ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения, и поддерживает технологию сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS.Для поддержания производительности графического процессора в модуле XG Mobile реализована система охлаждения, включающая испарительную камеру. Модуль XG Mobile подключается напрямую к процессору по интерфейсу PCIe 3,0×8. Разъем, используемый для передачи графических данных, обладает пропускной способностью 63 Гбит/с. Во внешнем модуле также предусмотрена поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. XG Mobile может использоваться в качестве док-станции. Он предлагает четыре разъема Type-A с интерфейсом USB 3.2 Gen1, полноразмерный слот для карты памяти SD и порт Gigabit Ethernet. Выходы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0a позволяют подключать к внешнему модулю дополнительные мониторы.Встроенный блок питания мощностью 280 Вт служит для энергоснабжения как самого модуля XG Mobile, так и подключенного к нему ноутбука Flow X13. Нет необходимости использовать отдельный адаптер питания для ноутбука, достаточно запитать лишь модуль XG Mobile.В Flow X13 используются новые процессоры AMD Ryzen. Буквы HS их обозначении означают принадлежность к семейству высокопроизводительных процессоров для ультратонких ноутбуков. Эти процессоры обладают термопакетом 35 Вт, который может возрастать до 54 Вт, если это позволяют подсистемы питания и охлаждения. Специальная модель ноутбука ROG Flow X13 Supernova Edition оснащена флагманским процессором Ryzen 9 5980HS, способным достигать тактовой частоты до 4,8 ГГц на одном ядре.В ноутбуке Flow X13 установлены модули памяти стандарта LPDDR4X-4266, которые потребляют на 50% меньше энергии, чем модули DDR4, и занимают на материнской плате на 46% меньше места.В ноутбуке размещена дискретная видеокарта GeForce GTX 1650 с тактовой частотой до 1255 МГц при энергопотреблении 35 Вт в режиме Turbo (с технологией ROG Boost). Технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 5 Вт для увеличения производительности.Ноутбук предлагается с дисплеями двух версий:Благодаря технологии Adaptive-Sync, синхронизирующей частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняется эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения. Оба варианта дисплея проходят фабричную калибровку цветопередачи с сертификацией Pantone Validated.Система охлаждения ноутбука ROG Flow X13 рассчитана на поддержание высокой производительность мощных аппаратных компонентов в условиях ультракомпактного корпуса.Термоинтерфейс из жидкого металла способствует передаче тепловой энергии от процессора к тепловым трубкам. Разница в рабочей температуре процессора с жидкометаллическим термоинтерфейсом и обычной термопастой составляет до 10 °C. Для отведения тепла от центрального и графического процессоров, а также подсистемы питания используются две тепловые трубки. Система охлаждения включает три массивных радиатора с общей площадью рассеивания 44 230 мм². В ноутбуке применяется технология самоочистки: пыль и загрязняющие частицы не накапливаются на радиаторах, а выводятся из корпуса по специально сконструированным туннелям, расположенным рядом с вентиляторами.Аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Заряд батареи можно пополнить через разъем Type-C с помощью адаптера питания или портативного аккумулятора.Адаптер питания мощностью 100 Вт с разъемом Type-C, который поставляется в комплекте с ноутбуком Flow X13, намного меньше, чем привычные внешние адаптеры игровых ноутбуков. Его размер 75×75×28,8 мм, а вес 300 г. С технологией быстрой зарядки запитать аккумулятора ноутбука с 0 до 50% можно за 30 минут.В аудиосистеме Flow X13 реализована поддержка интеллектуального усилителя и технологии Dolby Atmos, которая обеспечивает пространственное звучание без искажения и перегрева. Технология шумоподавления улучшает как исходящий, так и входящий аудиосигналы при голосовом общении. В аудионастройках можно установить фильтрацию шумов только для определенных приложений (например, программ голосовой коммуникации, чтобы не затрагивать внутриигровые звуки). Шумоподавление использует вычислительные возможности центрального процессора, а не видеокарты, потому она не оказывает влияния на игровую производительность.Клавиатура ноутбука Flow X13 занимает почти всю ширину корпуса. Поворотное крепление ErgoLift автоматически приподнимает клавиатуру под небольшим углом. Ход клавиш составляет 1,7 мм, их поверхность изогнута, поддерживается технология независимой обработки каждого нажатия, а подсветка позволяет пользоваться ноутбуком даже в темноте.Flow X13 готов предлагает набор интерфейсов, включая порт Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen2 и технологий Power Delivery и DisplayPort 1.4. Наличие порта HDMI 2.0 позволяет подключить к ноутбуку дополнительный монитор. Для подключения игровой мыши или геймпада предусмотрен порт Type-A USB 3.2 Gen2, а для гарнитуры или наушников имеется стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Внешний модуль XG Mobile также обладает набором разъемов для подключения разных устройств, выполняя роль док-станции. На нем имеется собственный разъем Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen2.