Российские процессоры сильно подорожали

Александр


По данным «Коммерсанта», с начала этого года почти вдвое выросла стоимость процессоров, разработанных российскими компаниям МЦСТ и «Байкал Электроникс». Электронные устройства, в которых используются эти чипы, тоже стали заметно дороже.

Процессоры «Байкал» и «Эльбрус» подорожали у всех ритейлеров и поставщиков, в том числе в магазине «Чип и Дип». Например, Baikal BE-T1000 сейчас продаётся за 8900 рублей. По словам представителей магазинов, рост цен вызван повышением спроса и ограниченностью предложения, поскольку всё больше организаций переходят на использование отечественных процессоров.

Процессоры «Байкал» и «Эльбрус» из старых запасов стали дороже примерно на 55%. Новые чипы подорожали ещё сильнее, поскольку усложнились цепочки поставок. Их производством занималась тайваньская компания TSMC, но она отказалась от сотрудничества с МЦСТ и «Байкал Электроникс», опасаясь вторичных санкций со стороны США, поэтому компаниям приходится искать другие заводы, которые согласились бы производить их чипы.
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