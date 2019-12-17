Компания Samsung представила новый недорогой смартфон. Он называется Galaxy A01 и получил внушительный объём памяти, как оперативной, так и постоянной. При этом у него довольно лаконичный дизайн и нет функций, которые могут считаться излишними, что очевидным образом позволило снизить его стоимость.
Samsung Galaxy A01 получил 8-ядерный процессор неназванной марки (скорее всего одну из моделей Exynos), экран диагональю 5,7 дюйма с разрешением HD+ и каплевидным вырезом в верхней части, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтный накопитель с возможностью расширения ещё максимум на 512 ГБ с помощью карты microSD. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная — двойная (13 + 2 Мп) со вспышкой.
Смартфон совершенно лишён каких-либо наворотов, у него даже нет сканера отпечатков пальцев, что большая редкость в наше время. Сколько он будет стоить и когда начнёт продаваться, пока неизвестно. По слухам, в Индии его можно будет приобрести за 6999 рупий, что составляет примерно 6150 рублей.
Серия Galaxy A — одна из наиболее популярных в портфолио Samsung. Эти смартфон пользуются большой популярностью из-за низкой цены. Их можно приобрести в российском интернет-магазине Samsung и федеральной рознице.
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