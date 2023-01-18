Все характеристики и дизайн Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra полностью рассекречены

1 февраля компания Samsung проведёт мероприятие Unpacked, на котором будет представлена линейка флагманских смартфонов Galaxy S23. Сайт SamMobile заранее поделился информацией о новинках — стали известны все их характеристики и рассекречен внешний вид. Утечка произошла из французского подразделения Samsung.
Galaxy S23 получил AMOLED-экран Infinity-O диагональю 6,11 дюйма с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления (от 48 до 120 Гц), поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитой стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. В качестве аппаратной платформы задействован процессор Snapdragon 8 Gen 2 (версии с Exynos не будет), объём оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет 8 или 12 ГБ, в накопителе 128 или 256 ГБ, есть слот для карты памяти. Ёмкость аккумулятора — 3900 мАч, поддерживается 25-ваттная проводная зарядка через порт USB Type-С, беспроводная зарядка и реверсивная беспроводная зарядка. Толщина корпуса — 7,6 мм.
Модель Galaxy S23+ обладает такими же параметрами, за исключением размера экрана (6,6 дюйма по диагонали), ёмкости аккумулятора (4700 мАч с 45-ваттной зарядкой) и объёма памяти (будет доступен вариант с 512 ГБ и 1 ТБ).
Оба аппарата оснащены 12-мегапиксельной селфи-камерой с системой автофокуса и возможностью съёмки видео в 4K с кадровой частотой 60 Гц или 8K с 30 Гц и поддержкой HDR10+. Что касается основной камеры, она тройная: главный датчик 50 Мп с оптической стабилизайией, 12-мегапиксельный утраширик и 10-мегапиксельный телефотообъёктив с 3-кратным оптическим зумом. Среди прочих достоинств — поддержка 5G, стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos, поддержка двух SIM-карт (в том числе eSIM), защита от воды по стандарту IP68, модули GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
Galaxy S23 и Galaxy S23+ будут доступны как минимум в четырёх цветах (чёрный, зелёный, фиолетовый и серый). На момент выпуска на них будет установлен Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.
Помимо этих двух моделей, будет представлена ещё одна — S23 Ultra. Некоторые её параметры ещё более привлекательные: изогнутый по бокам AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3088×1440 пикселей и поддержкой HDR10+, аккумулятор на 5000 мАч с 45-ваттной зарядкой и поддержка стилуса S-Pen. Основная камера S23 Ultra состоит из четырёх модулей: главный 200-мегапиксельный датчик, 12-мегапиксельный ультраширик и два 10-мегапиксельных объектива телефото (один с 3-кратным оптическим зумом, другой с 10-кратным оптическим и 100-кратным комбинированным). Остальные характеристики такие же, как у двух младших моделей.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides