Самый популярный смартфон Samsung Galaxy получил урезанную версию One UI 6.1

Фархад
A53

Компания Samsung наконец-то начала распространять обновление фирменной оболочки One UI 6.1 для смартфонов Galaxy A53.

Прошивка под номером A536EXXU9EXDE уже доступна для смартфонов Galaxy A53, предназначенных для азиатских регионов. В обновление также входит патч безопасности от апреля 2024 года.

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Несмотря на довольно крупное количество нововведений, версия One UI 6.1 для линейки Galaxy A не предлагает нейросетевых функций Galaxy AI. Зато владельцы Galaxy A53, Galaxy A73 и Galaxy A33 смогут копировать объекты с одного изображения на другое, замедлять или ускорять видео с помощью встроенного видеоредактора. Кроме того, в One UI 6.1 на этих устройствах появятся новые настройки Quick Share, виджеты экрана блокировки и многое другое.
 
Как обычно, прошивка разворачивается поэтапно. Если вы ещё не получили обновление, придётся подождать.
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Источник:
SamMobile
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