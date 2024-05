Самый популярный смартфон Samsung Galaxy получил урезанную версию One UI 6.1

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Samsung наконец-то начала распространять обновление фирменной оболочки One UI 6.1 для смартфонов Galaxy A53.Прошивка под номером A536EXXU9EXDE уже доступна для смартфонов Galaxy A53, предназначенных для азиатских регионов. В обновление также входит патч безопасности от апреля 2024 года.Несмотря на довольно крупное количество нововведений, версия One UI 6.1 для линейки Galaxy A не предлагает нейросетевых функций Galaxy AI. Зато владельцы Galaxy A53, Galaxy A73 и Galaxy A33 смогут копировать объекты с одного изображения на другое, замедлять или ускорять видео с помощью встроенного видеоредактора. Кроме того, в One UI 6.1 на этих устройствах появятся новые настройки Quick Share, виджеты экрана блокировки и многое другое.Как обычно, прошивка разворачивается поэтапно. Если вы ещё не получили обновление, придётся подождать.