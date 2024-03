Samsung обрадует владельцев старых флагманов — они станут почти такими же крутыми, как Galaxy S24

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Samsung готовится к выпуску обновление One UI 6.1 для нескольких моделей смартфонов, в том числе прошлогодних флагманских линеек Galaxy S23 и Galaxy Z (Fold5 и Flip 5). По данным SamMobile , этот апдейт добавит устройствам часть возможностей, которые в настоящее время являются эксклюзивами Galaxy S24.Бета-версия One UI 6.1 уже тестируется на флагманах 2023 года, и судя по скриншоту, на этих смартфонах появится меню Advanced Intelligence с теми же ИИ-возможностями, которые сейчас доступны на Galaxy S24 (в частности, удаление лишних объектов на фотографиях из галереи и поиск информации о предметах через камеру). Сообщается, что такого меню не будет только у модели Galaxy S23 FE, поскольку в ней используются те же процессоры Exynos и Snapdragon, что были в линейке Galaxy S22, а Samsung по какой-то причине не собирается адаптировать ИИ для более старых устройств.Дата выпуска One UI 6.1 для Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip 5 пока не раскрывается. Известно лишь, что релиз этого обновления запланирован на ближайшие недели. По слухам, некоторые модели начнут получать его до конца марта или в апреле.