Компания Samsung анонсировала выпуск накопителя PM1743, в котором задействован интерфейс PCIe 5.0 и память стандарта V-NAND шестого поколения. В разработке этого продукта принимали участие инженеры Intel.
PM1743 работает примерно в два раза быстрее накопителей с интерфейсом PCIe 4.0. Он обеспечивает скорость последовательного считывания данных 13 000 мегабайт в секунду и скорость последовательной записи 6 600 мегабайт в секунду. Энергоэффективность составляет 608 мегабайт в секунду на ватт, что на 30% лучше, чем у накопителей предыдущего поколения.
Samsung выпустит накопитель PM1743 в нескольких версиях — с объёмом памяти от 1,92 до 15,36 терабайта. Он будет предложен в форм-факторе 2,5 дюйма, а также в виде трёхдюймовой платы EDSFF, которая может использоваться в корпоративных секторах.
Массовое производство накопителя PM1743 будет начато в первом квартале 2022 года, тогда же начнётся популяризация стандарта PCIe 5.0, поддержка которого будет всё чаще встречаться в различных устройствах и компонентах. Этот накопитель позиционируется в качестве решения для корпоративных серверов, но при желании его можно будет приобрести для домашнего компьютера (правда, пока неизвестно, сколько он будет стоить, поэтому сложно оценить целесообразность такой покупки для апгрейда любительского ПК).
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