Компания Samsung Electronics провела технический семинар, посвященный технологиям, функциям и инновациям модельного ряда телевизоров 2021 года, включая серии Neo QLED 8K/4K, MICRO LED и отмеченные множеством наград интерьерные ТВ.В ходе семинара были раскрыты инновационные функции новинок 2021 года:Neo QLED 8K, 4K и качество изображения: светодиоды Quantum Mini в сочетании с технологией квантовой матрицы Samsung и процессором Neo Quantum обеспечивают реалистичное качество изображения, четкое и яркое, с точной передачей деталей как в темных, так и в светлых сценах.MICRO LED: в отличие от других устройств, доступных сегодня на рынке, Samsung MICRO LED передают яркие и красочные цвета благодаря технологии самоподсвечивающихся светодиодов, а также процессору Micro A с поддержкой HDR.Телевизоры Samsung Neo QLED 2021 года предоставляют игровые возможности для геймеров на ПК и консолях. Новые функции, такие как сверхширокое поле обзора Super Ultra Wide Game View и автоматический переход в игровой режим Auto Game Mode, обеспечивают повышенную производительность, качественную графику, низкую задержку ввода и объемный звук под управлением ИИ.Интерьерные телевизоры: портфолио Samsung в части интерьерных ТВ пополнили новые модели The Frame, The Serif и The Sero. С момента своего выхода на рынок в 2017 году в мире было продано более 1 млн телевизоров The Frame.Мониторы: после года работы и учебы «на удаленке» стало очевидно — традиционного графика «с 9 до 5» больше не существует. Новые M7 и M5 от Samsung — универсальные дисплеи на базе Tizen, которые позволяют работать, учиться или смотреть контент.В 2021 году QLED-экраны Samsung были обновлены. Представлена новая линейка «Neo QLED». Три ключевых технологических преимущества телевизоров Neo QLED:Samsung использует в них принципиально новый источник света, получивший название Quantum Mini LED. Поскольку размер светодиода уменьшился до 1/40 от стандартного размера, это позволило cybpbnm оптическое расстояние и обеспечить тонкий дизайн устройства. Кроме того, новые светодиоды обеспечивают отображение более глубоких оттенков черного без эффекта ореола и размытия изображения, при этом с заметно увеличенной контрастностью за счет повышения пиковой яркости при отображении мелких объектов.Samsung внедрила технологию Quantum Matrix Technology, которая поддерживает улучшенную 12-битную градацию яркости для более точного управления источником света. В сравнении с традиционными панелями с 8- или 10-битной градацией новая технология Samsung Quantum Matrix Technology позволяет добиться большей выразительности при передаче оттенков серого за счет в четыре раза более точного управления источником света.Используется процессор Neo Quantum Processor с обновленными алгоритмами масштабирования с применением искусственного интеллекта, что позволяет получить еще большую контрастность за счет оптимизации нейронных сетей и алгоритмов глубокого обучения, которые работают в 16 раз эффективнее.16 нейронных сетей — каждая отвечает за отдельную категорию контента. Качество масштабирования (апскейлинга) значительно улучшается в сравнении с тем же процессом, осуществляемым нейронной сетью.По сравнению с предыдущими моделями Neo QLED 2021 используют преимущества локальной системы распределения электроэнергии, которая перенаправляет мощность из темных областей в светлые — таким образом, темные участки становятся темнее, а светлые — светлее при том же энергопотреблении.MICRO LED — продукт, который может как создавать цвет, так и излучать свет самостоятельно. В панелях Samsung MICRO LED используется 24 миллиона светодиодов, размер каждого из которых составляет несколько микрон. Они способны отображать 100% цветовой гаммы DCI и Adobe RGB.Светодиоды MICRO LED выполнены из неорганических материалов, которые отличаются большим ресурсом и долговечностью, благодаря чему срок службы такой панели достигает 100 000 часов, при этом снижается риск выгорания матрицы.Основное отличие функции 4Vue в MICRO LED панелях от функции MultiView в QLED и Crystal UHD телевизорах:Функция 4Vue (Quad-view) отличается от MultiView количеством окон и поддерживаемых источников сигнала. В случае с 4Vue пользователи могут одновременно просматривать до четырех различных окон с изображением из разных источников (в том числе приложений, с мобильных устройств и сигнал, поступающий с портов HDMI).Эта функция задействует огромное экранное пространство матрицы MICRO LED и фактически позволяет использовать панель MICRO LED как четыре экрана.Auto Low Latency Mode (автоматический режим низкой задержки) — с его помощью телевизор автоматически обнаруживает подключенные игровые приставки, определяет момент их включения и переключается в режим ALLM во время игры для оптимизации производительности.Функция Ultra-wide Game View — обеспечивает более широкое поле обзора, отображая области по бокам экрана, которые, как правило, обрезаны на обычных телевизорах. Функция Super Ultra-Wide Game View позволяет пользователю выбирать между соотношением сторон 16:9, 21:9 и 32:9, чтобы обеспечить оптимальное соотношение сторон экрана для игрового процесса. Примерно 70% из 20 самых популярных игр поддерживают работу с экранами со сверхбольшим соотношением сторон.FreeSync Premium Pro — обеспечивая разрешение 2К при частоте обновления 120 Гц, поддержку Low Framerate Compensation (LFC) Low latency при отображении SDR- и HDR-контента и высокое качество HDR.Линейка Neo QLED, начиная с моделей Q70A и выше, будет поддерживать игровые функции, включая Super Ultra-Wide Game View, Game Bar, FreeSync Premium Pro, Game Motion Plus, ALLM и Dynamic Black Equalizer.При включении режима Game Enhancer задержка входного сигнала снижается до 53 мс, таким образом, пользователи могут наслаждаться активными играми на сверхбольшом экране. Проектор не поддерживает режим Ultra-Wide Gaming Mode, но зато в нем реализована поддержка режима Auto Game Mode для улучшения геймерского опыта на большом экране.Модель M7 оснащена 32-дюймовой матрицей и поддерживает разрешение Ultra-High Definition, тогда как M5 представлена 32- и 27-дюймовыми модификациями и поддерживает разрешение Full HD.Кроме того, M7 оснащена одним портом USB Type-C мощностью 65Вт и тремя портами USB 2.0.Samsung Smart Monitor поддерживает онлайн-кинотеатры Netflix, Prime Video, YouTube, IVI, MEGOGO, Okko, Кинопоиск HD и другие. Кроме того, можно дополнительно загружать и другие приложения из Samsung Galaxy Store.Доступно несколько вариантов подключения их мобильных устройств к монитору — с помощью функции Tap View, через приложение App Casting или с технологией Screen Mirroring для устройств на Android, с помощью технологии Apple AirPlay 2 для iOS-устройств, а также через режим Samsung DeX для устройств Galaxy.В новой модели Odyssey G9 используются технологии Neo QLED и Quantum Matrix Technology, которые обеспечивают более точное управление зонами затемнения. Благодаря блокам Quantum Mini LED пиковая яркость мониторов стала вдвое выше и составляет 2000 нит, что позволяет соблюсти требования Quantum HDR2000, при этом коэффициент контрастности монитора достигает 1 000 000:1.