Samsung внезапно выпустила новый планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Фархад
Tab S6 Lite (2024)

Южнокорейский производитель гаджетов Samsung по-тихому анонсировала обновленную версию планшета Galaxy Tab S6 Lite (2024). Девайс стал преемником модели 2022 года, а первый Galaxy Tab S6 Lite вышел ещё в 2020 году.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) получил 10,4-дюймовый LCD-экран с разрешением WUXGA, частотой обновления 60 Гц и поддержкой стилуса S-Pen. Устройство сохранило свой привычный дизайн. Спереди расположена селфи-камера на 5 Мп, а на задней панели — один модуль на 8 Мп.

Tab S6 Lite (2024)

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За производительность отвечает чип Exynos 1280 с 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD.

Среди прочих интересных особенностей — два динамика AKG с поддержкой Dolby Atmos, Android 14 с OneUI 6.1 из коробки и аккумулятор ёмкостью 7040 мАч.

Tab S6 Lite (2024)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) доступен в версии с Wi-Fi и LTE. Цены и сроки начала продаж пока не разглашаются.
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Источник:
GSM Arena
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