Компания Samsung обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент швейцарской Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей». Из-за действия этого патента суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung с поддержкой системы бесконтактных платежей Samsung Pay, в том числе новых устройств. Решение не вступило в силу и в настоящее время обжалуется.
Роспатент рассмотрит обращение 24 декабря 2021 года. Если патент будет признан недействительным, у Samsung будет намного больше шансов оспорить решение суда первой инстанции и отменить запрет на продажу смартфонов в России.
Патентная заявка Sqwin SA была подана через патентное ведомство Германии и принята Роспатентом в апреле 2019 года после международной заявки с приоритетом от 21 декабря 2012 года. В 2019 году в этот патент были внесены изменения — в нём появилось описание генерации уникального кода устройством покупателя и его передачи в кассовую систему продавца. Юристы Samsung считают, что эти изменения были внесены специально под применявшуюся с 2015 года технологию в системе Samsung Pay, чтобы в дальнейшем запретить продажу смартфонов Samsung или заработать на лицензировании запатентованной технологии корейскому производителю.
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