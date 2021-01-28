Бренд realme недавно представил новый смартфон Realme 7 5G. Новинка получила 120-герцовый дисплей, процессор MediaTek Dimensity 800U, квадрокамеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Прямо сейчас его можно приобрести с достойной скидкой, промокодом для её получения мы поделимся ниже, а для начала немного подробнее об устройстве.
Смартфон оснащается дисплеем 120 ГЦ с диагональю 6,5 дюйма и узкими рамками. Соотношение экрана к поверхности корпуса составляет 90,5%. Что касается процессора, realme 7 5G работает на базе чипа MediaTek Dimensity 800U, который набирает в бенчмарке Antutu боле 340K баллов. Имеется поддержка сетей пятого поколения.
realme 7 5G
За автономность realme 7 5G отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dart Charge 30 Вт, эта технология позволяет зарядить смартфон от 0 до 100 процентов за чуть более 65 минут. Также realme 7 5G можно использовать в качестве внешнего аккумулятора, поскольку его порт USB-С позволяет заряжать другие гаджеты.
Новинка может похвастаться основной системой из четырех объективов, в которую входят: основной датчик на 48 МП со светосилой f/1.8, ультраширик с 8 МП с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельный датчик для ЧБ-фото и макрообъектив с фокусным расстоянием 4 см. Имеется поддержка ночного и портретного режимов.
Помимо этого realme 7 5G может похвастаться приятным звуком с Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку питания на торце смартфона. Радует, что производитель не стал экономить на модуле NFC, поэтому вы сможете использовать гаджет для бесконтактных платежей. Смартфон доступен с двумя вариантами памяти: 6/128 и 8/128 ГБ. Стоимость realme 7 5G составляет 20 478 р. и 21 413 р. соответственно, промокод ZBPROMO001 позволяет получить в течение 48 часов дополнительную скидку 20 долларов.
Приобрести realme 7 5G со скидкой
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