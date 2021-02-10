Xiaomi запустила глобальные продажи своего флагмана Mi 11. Этот смартфон стал первым устройством бренда, который попал в тест на прочность к блогеру JerryRigEverything. Это испытание даёт представление о прочности конструкции.
Блогер испытывает устройства на прочность с помощью комплекса различных мер, включая тест на царапины, поджоги и изгиб. Все они направлены на проверку конструкции дисплея и корпуса. Xiaomi Mi 11 проявил довольно хорошую устойчивость к царапинам, благодаря стеклу Gorilla Glass Victus на фронтальной поверхности и Gorilla Glass 5 на задней.
Смартфон также хорошо прошел тест на изгиб. Несмотря на то, что во время испытания он издал небольшой скрип, корпус не треснул и не деформировался. В целом Mi 11 получил довольно крепкую и надежную конструкцию.
Напомним, Xiaomi Mi 11 оснащается процессором Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и тройной камерой. Автономную работу новинке обеспечивает аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт.
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