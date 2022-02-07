Сайт NotebookCheck опубликовал рендеры TWS-наушников Linkbuds WF-L900 от компании Sony. У них очень необычная конструкция, намекающая на то, что их можно носить очень долго, а уши не будут уставать от давления внутри слуховых каналов.
Вместо ушных вкладышей в этой модели используются кольца, которые помещаются в ухе поверх слухового канала. Наушники не нужно запихивать внутрь ушей, то есть от долгого ношения не будет появляться дискомфорт. При такой конструкции инженерам Sony наверняка пришлось постараться, чтобы у наушников был достойный звук, особенно в нижнечастотной части спектра.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
пока меня мои samsung очень устраивают, жена эпловскими тоже довольна
А ведь хорошая мысль.