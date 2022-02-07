Сайт NotebookCheck опубликовал рендеры TWS-наушников Linkbuds WF-L900 от компании Sony. У них очень необычная конструкция, намекающая на то, что их можно носить очень долго, а уши не будут уставать от давления внутри слуховых каналов.

Вместо ушных вкладышей в этой модели используются кольца, которые помещаются в ухе поверх слухового канала. Наушники не нужно запихивать внутрь ушей, то есть от долгого ношения не будет появляться дискомфорт. При такой конструкции инженерам Sony наверняка пришлось постараться, чтобы у наушников был достойный звук, особенно в нижнечастотной части спектра.
Известно, что в модели Linkbuds WF-L900 есть активное шумоподавление, датчик приближения (чтобы трек автоматически останавливался, когда пользователь достаёт наушники из ушей), а также сенсорная область для управления плеером и звонками. Сколько будут стоить эти наушники, пока неизвестно.


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