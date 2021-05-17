





Несколько дней назад компания ASUS представила свой топовый компактный флагман под названием Zenfone 8. Он получил 5.9'' AMOLED-дисплей с тонкими рамками, разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц, а в качестве процессора выступает мощный Snapdragon 888. Также новинка может похвастаться до 16 ГБ ОЗУ типа LPDDR5 и камерой на 64 Мп с датчиком Sony IMX686, а работает флагман разумеется на Android 11.Кроме того, смартфон получил два стерео динамика с усилителем звука Cirrus Logic CS35L45, фронтальную камеру на 12 МП, а также водозащиту по стандарту IP68. Что касается аккумулятора, то в Zenfone 8 установлена батарея на 4000 мАч, есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Цены на новинку начинаются от $599 или около 45 тысяч рублей по курсу.И теперь новый компактный флагман от ASUS попал в руки обзорщиков из The Verge, которым он очень понравился. В итоге те назвали его «iPhone mini на Android», и, по их словам, это идеальный компактный смартфон со всеми атрибутами флагманского девайса. Посетовал The Verge лишь на не самое большое время автономной работы — но, в общем и целом, это общий бич компактных смартфонов, и тут даже iPhone mini не исключение.