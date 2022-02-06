Команда Paranoid Android выпустила прошивку на основе Android 12 для нескольких смартфонов Xiaomi, появившихся в продаже в 2018 и 2019 года.

Прошивка Paranoid Android Sapphire содержит Android 12 с несколькими настройками и улучшениями. Оболочки MIUI и встроенных приложений Xiaomi в ней нет.

Неофициальное обновление до Android 12 доступно следующим моделям:

  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Pocophone F1
  • Redmi Note 7 Pro

Тот же самый апдейт можно установить на некоторые другие устройства, он стал доступен им ранее.

Скачать прошивки с Android для перечисленных моделей можно на форуме XDA-Developers. Их можно установить через рекавери, но если вы прежде таким не занимались и у вас нет опыта в подобных вещах, лучше не экспериментировать самостоятельно, а доверить это дело знающим людям.


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