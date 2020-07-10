iPhone 12

Инсайдер Макс Вайнбах и блогер EverythingApplePro показали содержимое коробки от iPhone 12. Они создали рендер на основе слухов.

Содержимое упаковки смартфона будет крайне минималистичным: помимо собственно iPhone в коробке будет пластиковый лоток к кабелем USB-Lightning и документация (инструкция, гарантия и различные наклейки). Больше ничего.

В отличие от прошлых лет, в этом году Apple, по слухам, значительно урежет комплектацию новых смартфонов. В коробке может не оказаться проводных наушников EarPods и переходника для их подключения к порту Lightning, а также зарядного устройства.

Ранее компания Apple проводила опрос среди пользователей iPhone и спрашивала их о том, что они сделали с зарядным адаптером из комплекта устройства. Варианты ответа были такие:

  • Продал или обменял вместе со смартфоном
  • Потерял
  • Отдал другу или родственнику
  • Всё ещё использую дома
  • Всё ещё использую вне дома (на работе, на учёбе, в других местах)
  • Он остался, но я его не использую

Логику Apple можно понять: если пользователям на самом деле не сильно нужны проводные наушники и ещё один зарядник, то их можно не класть в коробку со смартфоном и сэкономить на себестоимости продукта. Тем более, что с учётом масштаба продаж экономия получится более чем весомая.


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