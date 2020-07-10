Продал или обменял вместе со смартфоном

Потерял

Отдал другу или родственнику

Всё ещё использую дома

Всё ещё использую вне дома (на работе, на учёбе, в других местах)

Он остался, но я его не использую







Инсайдер Макс Вайнбах и блогер EverythingApplePro показали содержимое коробки от iPhone 12. Они создали рендер на основе слухов.Содержимое упаковки смартфона будет крайне минималистичным: помимо собственно iPhone в коробке будет пластиковый лоток к кабелем USB-Lightning и документация (инструкция, гарантия и различные наклейки). Больше ничего.В отличие от прошлых лет, в этом году Apple, по слухам, значительно урежет комплектацию новых смартфонов. В коробке может не оказаться проводных наушников EarPods и переходника для их подключения к порту Lightning, а также зарядного устройства.Ранее компания Apple проводила опрос среди пользователей iPhone и спрашивала их о том, что они сделали с зарядным адаптером из комплекта устройства. Варианты ответа были такие:Логику Apple можно понять: если пользователям на самом деле не сильно нужны проводные наушники и ещё один зарядник, то их можно не класть в коробку со смартфоном и сэкономить на себестоимости продукта. Тем более, что с учётом масштаба продаж экономия получится более чем весомая.