Инсайдер Макс Вайнбах и блогер EverythingApplePro показали содержимое коробки от iPhone 12. Они создали рендер на основе слухов.
Содержимое упаковки смартфона будет крайне минималистичным: помимо собственно iPhone в коробке будет пластиковый лоток к кабелем USB-Lightning и документация (инструкция, гарантия и различные наклейки). Больше ничего.
В отличие от прошлых лет, в этом году Apple, по слухам, значительно урежет комплектацию новых смартфонов. В коробке может не оказаться проводных наушников EarPods и переходника для их подключения к порту Lightning, а также зарядного устройства.
Ранее компания Apple проводила опрос среди пользователей iPhone и спрашивала их о том, что они сделали с зарядным адаптером из комплекта устройства. Варианты ответа были такие:
- Продал или обменял вместе со смартфоном
- Потерял
- Отдал другу или родственнику
- Всё ещё использую дома
- Всё ещё использую вне дома (на работе, на учёбе, в других местах)
- Он остался, но я его не использую
Логику Apple можно понять: если пользователям на самом деле не сильно нужны проводные наушники и ещё один зарядник, то их можно не класть в коробку со смартфоном и сэкономить на себестоимости продукта. Тем более, что с учётом масштаба продаж экономия получится более чем весомая.
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А что за ерунду вы сказали про отсутствие дешевых смартфонов на андройд? В смысле их нет?
Фото потом нарисую, сейчас времени нет.
И получится, что цену телефона "понизят" на 5$, а покупать зарядку придётся за 50$, к примеру.
Про наушники пофигу — не обязательная вещь и не всем нужна. Но зарядка — это уже беспредел!